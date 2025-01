Saps on són… unes plaques que ens asseguraven?

Passejar per la ciutat, distesament, i amb vocació observadora, possibilita detectar elements als quals no s’acostuma a parar atenció. Per les parets dels diversos edificis que hi ha pels carrers, es troba una mica de tot, com ho certifica en moltes ocasions aquesta secció. Escultures, pintures o altres peces adornen habitatges, botigues o locals d’altres índoles. Cal, això sí, ser pacient i anar visionant tot el que ens poden oferir murs, finestres o balcons.

Si algú ha arribat a aquest segon paràgraf, a més d’agrair-li, l’adreçarem al carrer del Ferrocarril, on, a l’altura dels números 4 i 15, podrà notar la presència de dues plaques de ferro que, com si fossin un parell de quadres, estan exposades fa una pila de temps.

Són unes plaques d’assegurances d’incendis. La de l’immoble del número 4, correspon a la companyia “Adriática de Seguros”, i és de l’any 1838. La del número 15, pertany a “El Fénix Español”, que l’any 1879 es va fusionar amb La Unión.

Incendi de Londres

L’historiador Domènec Ferran recorda que, amb el gran incendi de Londres de l’any 1666 “es va crear la necessitat i la primera oficina d’incendis de cases i edificis”. Amb el creixement de les ciutats, es fan imprescindibles els equips d’extinció d’incendis i les companyies asseguradores.

D’aquí, aquestes plaques, que es col·locaven a les façanes dels habitatges amb el número de l’assegurança i l’emblema de la companyia amb un objectiu: “ser un element d’identificació fàcil per als bombers”, però també una manera de “manifestació publicitària”, com apunta Ferran.