Detinguts a Terrassa quan fugien en patinet després d’un robatori

No els van enxampar in fraganti, però gairebé. La Policia Municipal de Terrassa ha detingut dos individus per la seva presumpta implicació en un robatori amb força perpetrat en un establiment. Els sospitosos anaven en patinet elèctric i duien monedes robades.

Eren les 9.27 hores d’aquest dimarts. Una dotació de Policia Municipal va aturar un vehicle de mobilitat personal (VMP), un patinet elèctric, que circulava per la rambla d’Ègara, a l’alçada del número 380, perquè hi circulaven dues persones.

En el moment d’aturar el patinet, els agents van observar que els identificats duien una caixa plena de monedes. D’on l’havien tret? La resposta sobre la seva procedència no resultava creïble.

La comprovació

En paral·lel, una altra dotació policial informava dels danys ocasionats en un establiment proper al lloc. Els desperfectes coincidien amb els objectes que portaven els dos sospitosos.

La Policia Municipal va donar avís a la propietària de l’establiment, que va identificar els efectes sostrets. Els sospitosos van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.