El seu cost ronda els 200 euros, però poden amortitzar-se en poc temps si s’aprofiten totes les funcions d’aquests aparells per a optimitzar l’ús del sistema de calefacció; sobretot, en llars sense termòstat o amb un model antic. Així, podria rebaixar-se la factura energètica entre un 20% i un 40% si es programa per a baixar la temperatura mentre la casa està buida i es limita després la calor mentre s’està en ella a no més de 21 °C. I és que per cada grau que es pugi, el consum pot augmentar fins a un 7% a l’hivern.