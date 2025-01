Contracte per mantenir neta l’Anella Verda de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha renovat el contracte de manteniment de zones de l’Anella Verda per un import anual de 210.000 euros. El conveni inclou la neteja de camins públics i dels privats amb acord de cessió, la retirada de residus d’abocadors i la gestió d’horts urbans.

La pròrroga del contracte ha estat una de les informacions fetes públiques per l’àrea de Trancisió Ecològica en la comissió informativa d’aquest servei celebrada aquest dilluns a l’Ajuntament, una trobada que ha servit també per aprovar el Pla Comarcal d’Adaptació al Canvi Climàtic i dues renovacions de conveni més: un amb la UAB per col·laborar en treballs d’estudiants de Geografia sobre l’Anella Verda i un altre amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la continuació del projecte “Recuperem” contra el malbaratament alimentari en escoles.

Inspecció de l’entorn

La pròrroga per al manteniment de la Anella Verda contempla la inspecció de l’entorn de fonts naturals i d’arbres catalogats, així com la neteja de torrents i el Centre d’Informació Ambiental de Torrebonica.

L’eliminació de barraques aïllades forma part del mateix contracte. Però, què passa amb els nuclis de cabanyes i construccions similars encara existents en la vessant oest de la riera del Palau, en el sector de Can Bosch de Basea? La pregunta l’ha formulat Pep Forn, regidor d’ERC. La resposta d’una tècnica municipal: aquests terrenys són privats i l’Ajuntament treballa amb Urbanisme, a requeriment, per avançar en la retirada d’uns emplaçaments històrics i consolidats, però ilegalizables. Aquestes accions, però, cal dur-les a terme amb permís judicial.