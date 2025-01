Dubtes sobre el projecte de macrocircuit de BMX a Terrassa

El nou recinte de BMX de Terrassa no es construirà en l’actual circuit municipal de ciclisme, al carrer del Miño, si l’execució del projecte suposa un perjudici per als usuaris actuals, com els adscrits a l’Escola de Ciclisme Vallès. “No traurem a uns per encabir-ne a uns altres”, ha deixat clar Alberto Muñoz, regidor d’Esports, en la reunió de la comissió informativa de Projecció de la Ciutat que ha tingut lloc aquest dimarts a l’Ajuntament.

Com va avançar el Diari de Terrassa, els responsables del Club BMX, amb el suport econòmic de l’Ajuntament, van obrir a finals de l’any passat un concurs d’arquitectes per adaptar el circuit del carrer del Miño. El del BMX, emplaçat a les Arenes-la Grípia-Can Montllor, fa anys que s’ha quedat petit tenint en compte l’activitat creixent del club.

Els seus responsables van assegurar que no volen trepitjar ningú, sinó compartir instal·lacions, però el projecte no agrada a tots. Aquest diari va publicar aquest dimarts una carta sobre aquest tema: si bé el circuit de BMX s’ha quedat petit per la gran demanda, la proposta de convertir la pista de carretera de 1.200 metres en un de 400 “genera molts dubtes“, i el que sembla una solució per al BMX “podria acabar perjudicant la resta d’usuaris i entitats que utilitzen el de carretera (el més antic de Catalunya), ja que no és viable compartir els espais en aquestes condicions”.

Complexitat

Cal trobar-ne l’equilibri. Adrián Sánchez, regidor del PSC, ha preguntat sobre l’assumpte en la comissió. I l’edil d’Esports, Alberto Muñoz, ha recalcat la complexitat del projecte. El govern municipal, ha dit, “està pendent d’una reunió amb l’arquitecte” per saber cap a on es dirigeixen els passos. L’arquitecte informarà de les opcions: “Ens dirà si es pot fer un nou circuit o es pot adaptar el de BMX actual”.

Ona Martínez, regidora d’ERC, també ha posat l’accent en les disconformitats manifestades per l’Escola de Ciclisme Vallès. Si amb l’opció del nou recinte al carrer del Miño surten perdent els usuaris actuals, “no es farà allà”, ha subratllat Muñoz.