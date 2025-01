El memorial de la riuada a Terrassa no es farà

Ja no es parla de retards, sinó directament de desestimació. La Marca d’Aigua, l’ambiciós memorial de la riuada, no es construirà. L’Ajuntament de Terrassa ha descartat definitivament el projecte del complex escultòric, dissenyat per l’artista Gabriel Verderi per recordar les víctimes de les inundacions de 1962, i en el seu lloc treballa en un projecte de cost més baix, amb una sèrie d’escultures i monòlits en tres punts diferents de Terrassa.

El memorial portava anys de retards. Havia de ser inaugurat, segons el primer calendari, en el 2022, coincidint amb els 60 anys transcorreguts des de la catàstrofe, però va assolir més dimensió de la inicial. Tot i això, el mateix 2022, a l’estiu, l’Ajuntament va redactar-ne el projecte, que al març del 2023 va presentar en un acte públic amb la presència de l’escultor Gabriel Verderi, l’autor del memorial que havia estat batejat amb el nom de Marca d’Aigua. S’havia d’aixecar al Pla de la Corneta, al sector Montserrat, durant el 2023, abans de l’estiu. Els treballs tindrien una durada aproximada de dos mesos i mig.

Com va publicar el Diari de Terrassa el febrer del 2024, el projecte va experimentar un nou endarreriment. La licitació, amb un pressupost de 85.000 euros, va quedar deserta. Cap empresa és va presentar al concurs per construir un memorial que el consistori es va veure obligat a replantejar “tant a nivell econòmic com de procediment de contractació”.

Inabordable

Va arribar un moment en què el procés va ser considerat inabordable. Les licitacions no avançaven. Fa mesos que està desestimat. Es va parlar del tema a la Taula de Rieres celebrada aquest dimecres.

I ara, què? Descartada la Marca d’Aigua, el complex que incloïa un prisma de 10 metres d’alçada com a element principal, en una superfície d’intervenció de 225,60 metres quadrats, tot apunta al disseny d’un nou projecte més assequible, integrat per una escultura i monòlits a diversos espais relacionats amb la memòria de les riuades. El principal se situarà a l’àrea de l’AEG. Els altres tres, respectivament, en un punt del recorregut de la riera de les Arenes, a Poble Nou-Zona Esportiva i a les Fonts.