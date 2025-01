Els Minyons de Terrassa han celebrat, aquest dissabte, l’assemblea anual de la colla que ha reelegit Jaume Maeso com a president per cinquè any consecutiu. Segons ha explicat Maeso, aquest serà el seu últim any al capdavant de la junta, que disposa d’un equip de més de 40 persones. Els malva han aprofitat per presentar el calendari d’actuacions d’aquest 2025, molt exigent i en què se suma la diada de Santa Teresa al Vendrell com a novetat destacada.

La candidatura de Jaume Maeso ha estat aprovada per 131 vots a favor, 1 en contra i 2 en blanc.

La temporada del 2025 serà la primera en què l’entitat malva ocupa de ple dret i de forma consolidada la nova seu que ha condicionat a Cal Reig. La casa malva marca un punt d’inflexió en la història dels Minyons, sobretot perquè permet pensar en l’objectiu d’obrir-se encara més a la ciutat. En aquest sentit, el president reelegit Jaume Maeso ha apuntat que “la massa social és l’objectiu: hem de créixer, per una banda, amb gent que mai ha format part de la colla o que encara no ens coneix, i per l’altra amb aquells Minyons que fa anys que no es posen la camisa o que se la posen només en dies assenyalats”.

Segons el president de l’entitat, “ja tenim ganes que aquest sigui un any normal, que ens puguem deixar de preocupar d’obres i permisos, i anar de cara a barraca, al que ens agrada, que és fer castells i portar el nom de Terrassa i dels Minyons el més amunt possible“. Per a Maeso és clau “sobretot que hi hagi vida al nou local, omplir el pati, que la gent ens conegui, que vinguin”.

Maeso ha subratllat que “castellerament parlant, hi ha ganes, hi ha molta il·lusió; per tant, esperem que els objectius que es proposin des de la junta tècnica es puguin complir amb la gent que hi hagi al pati”.

El cap de colla, Albert Pérez, ha corroborat que “si la colla continua en la forma que va acabar la temporada passada, esperem fer una gran temporada”. Els objectius ara mateix són “que totes les peces estiguin encaixades, i un cop això sigui així, primer els castells de 7, després els de 8, els de 9, i esperem que els de gamma extra”.

El repte d’arribar a la festa major amb gamma extra

Pérez ha apuntat que “volem que tot pugui anar una mica més ràpid que l’any passat i, per tant, ja puguem fer un castell de nou al primer tram de temporada, arribar a la festa major ja amb castells de gamma extra; i al segon tram, en funció de com acabi el primer, ens plantejarem els reptes que siguin necessaris, no renunciem a res”.

Jaume Maeso liderava l’única candidatura que concorria a la convocatòria per renovar la junta directiva de la colla. En aquest sentit, ha dit que s’ha intentat sumar-hi tothom “amb ganes de col·laborar i participar” per fer “tots una pinya” en un equip de més de quaranta persones.

Un calendari amb 34 actuacions

El calendari gaudeix de 34 actuacions entre les quals es mantenen les principals diades de les últimes temporades com la Festa Major de Terrassa, les Santes de Mataró, la Festa Major de Sabadell, la Mercè a Barcelona, Sant Narcís a Girona i la diada de la pròpia colla, però aquest 2025 els de Cal Reig s’estrenaran a la diada de Santa Teresa del Vendrell el 12 d’octubre. El cap de colla, Albert Pérez, ha destacat que els fa “molta il·lusió” actuar per primer cop a una diada històrica com és Santa Teresa i que els malves se la plantegen com una fita important dins la temporada. “Ens la prenem amb el repte d’anar-hi a fer grans castells com mereix aquella plaça sempre”, ha afegit Pérez.

Després de l’assemblea els Minyons comencen a pensar en la tornada als assajos i la primera actuació de la temporada dels malves serà al barri de Sant Pere Nord el 9 de març.

Els Minyons actuaran 15 vegades a la comarca aquest 2025, incorporant com a novetat Cerdanyola del Vallès i Volpelleres a Sant Cugat. D’aquestes, una desena d’actuacions seran a la ciutat de Terrassa.

A part, els Minyons viatjaran aquest estiu al País Basc, on actuaran a Larrabetzu i Sant Sebastià al costat de la nova colla que s’ha creat en aquell territori, els Castellers d’Euskal Herria. Jaume Maeso ha fet èmfasi en el fet que “sempre és un plaer portar la cultura catalana arreu i tornar a Larrabetzu i Sant Sebastià després de 10 anys ho fa molt especial”.

Els malva tancaran temporada el tercer cap de setmana de novembre amb la Diada de la colla en una actuació que tornarà a comptar amb els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants.

La convocatòria d’aquest dissabte només ha inclòs la direcció institucional i l’apartat tècnic no ha passat per les urnes. L’assemblea del 2024 ja va celebrar una votació al respecte, amb l’elecció de l’equip que encapçala Albert Pérez per a un mandat de dos anys.

La temporada passada va acabar el 17 de novembre, quan els Minyons van signar la seva millor actuació de l’any en la XLVI Diada de la Colla. Van lluir el 5 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 9 de 8, que van culminar amb un pilar de 6 en una Plaça Vella de gom a gom.

Pérez ha mostrat satisfacció per l’anterior temporada, ja que segons ha dit “era un any en què inicialment vam haver de fer alguns retocs perquè vam detectar alguns problemes pels pisos alts i la canalla, però vam decidir donar-los el temps necessari perquè fessin l’evolució adequada i la veritat és que els resultats finals ens van deixar molt contents”.