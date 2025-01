Memòria Terrassa demana retirar els honors a Alfons Sala de l’espai públic

L’Associació Memòria Terrassa ha demanat treure qualsevol referència a Alfons Sala del nomenclàtor de Terrassa i reconvertir el monument existent al Passeig en un símbol de la memòria històrica a la ciutat.

En un comunicat, l’entitat ha explicat que dijous va presentar un escrit demanant-ho tant a l’Ajuntament de Terrassa, concretament a l’alcalde Jordi Ballart i a la regidora responsable de Memòria Històrica, Montserrat Caupena, com a les comissions de Nomenclàtor i de Memòria Municipal. L’Associació Memòria Terrassa vol que es retiri “d’una vegada” qualsevol referència a la persona d’Alfons Sala, en concret al Passeig. Així, proposen “una reconversió del monument existent, eliminant la seva referència i dedicant-lo a la memòria històrica de totes aquelles persones republicanes assassinades pel règim franquista, incloent-hi els assassinats en els camps d’extermini nazi”.

Tot plegat, reivindiquen al comunicat, “per la dignitat, record i homenatge a totes aquelles persones, també per a donar compliment a la llei de memòria democràtica d’una vegada”. L’Associació Memòria Terrassa considera que “aquesta actuació ja hauria d’estar més que assumida i resolta, i no anar donant voltes al tema allargant-lo de forma innecessària i absurda”.

Alfons Sala i Argemí (1863-1945) fou un industrial polític i advocat, que obtingué el títol de Comte d’Egara el 1926, i va ser fundador de la Unión Monàrquica Nacional. El seu suport a la dictadura de Primo de Rivera li permeté dirigir la Mancomunitat de Catalunya entre el 1923 i el 1925, any de la seva dissolució. “Va estar contra la República i al servei del cop d’estat criminal dels colpistes l’any 1936 i a favor de la repressió i els assassinats d’aquell règim, per tant, un franquista convençut i al seu servei”, recorda el comunicat.

L’entitat apunta que va ser “un polític corrupte, cacic a la ciutat i la comarca, amb un sentit de l’ordre polític i social molt personal”, que va utilitzar “tots els mecanismes de repressió al seu servei, la policia, la guàrdia civil, l’exèrcit i al sometent local que exercia la repressió de forma sistemàtica, participant en els assassinats i detencions de molts obrers i sindicalistes”. Per tant, diuen, “no mereix cap honor públic, ni record, ni homenatge” i el fet d’haver portat l’Escola Industrial, avui UPC a la ciutat, no té cap mèrit, ja que tenia com a objectiu estar al servei de les classes industrials, ni cap funció pública, social o al servei del conjunt de la ciutadania”.