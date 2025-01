L’instrument ACP-DI: Una eina per millorar l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual

El passat dijous, la MútuaTerrassa va acollir la presentació de l’instrument ACP-DI (Atenció Centrada en la Persona en l’àmbit de la Discapacitat Intel·lectual), sota una gran expectació. Un instrument pensat per a guiar revisions participatives dels equips dels centres des de l’enfocament de l’ACP, que neix de la col·laboració entre la Fundació Vallparadís i la Dra. Teresa Martinez -autora de l’instrument original- per adaptar-lo a l’àmbit de l’atenció residencial de persones amb discapacitat intel·lectual.

Aquesta eina, doncs, és una adaptació de ACP-G, la mateixa que s’empra en el camp de la Gerontologia, i serveix de guia i reflexió interna dels centres que el facin servir. L’instrument s’estructura en dues dimensions – de la persona, i del seu entorn – cadascuna amb els seus components. A partir d’aquests, cada centre pot anar avaluant la qualitat de les tasques que desenvolupa mitjançant unes preguntes relacionades amb cada dimensió. Amb una valoració de l’1 al 3, s’estableix la riquesa de cada aspecte. De la dimensió personal es valoren diferents aspectes des del coneixement de la persona usuària, la seva autonomia, la seva comunicació, la individualització i la seva intimitat. Al seu entorn s’hi avalua l’activitat quotidiana, l’espai físic, la família i entorn proper, la comunitat i l’organització.

“És una eina no només d’experts, sinó per a tothom”, apunta Yolanda Andreu, directora de la residència i centre de dia Can Serra. Una afirmació que desenvolupa Eva Tarrida, directora de Gestió Assistencial de la Fundació Vallparadís: “Expert fa la sensació que sigui algú tècnic, que només treballa amb la discapacitat intel·lectual, o amb gent gran. Més que experts, ens referim a la gent que està treballant directament amb els usuaris. Ells són els que saben com es dirigeixen als mateixos usuaris”.

Una eina provada

“Com que va funcionar tan bé amb la gent gran, vam adaptar l’instrument a l’àmbit de la discapacitat intel·lectual”, explica Eva Tarrida. I és que el primer instrument ACP es crea el 2013 per Teresa Martínez, una reconeguda doctora de l’àmbit de la gerontologia. La Fundació Vallparadís el va incorporar el 2019 a les seves 13 residències de gent gran. “No només millores l’atenció centrada en la persona amb les accions de millora que fas, sinó que indirectament cohesiones l’equip i també et fa reflexionar com a grup”, conclou Tarrida.