Jordi Dinarès és el nou president de l’Arxiu Tobella

La Fundació Arxiu Tobella ha renovat part del seu patronat, seguint el que estableixen els seus estatus, i s’ha marcat nous reptes per als pròxims anys. L’entitat vol consolidar-se com un referent en la preservació i difusió del patrimoni documental i gràfic de la ciutat, així com apropar la seva activitat a la ciutadania.

El nou president de la fundació és Jordi Dinarès i Daura, que substitueix Aleix Pons i Coll al capdavant de l’entitat. Dinarès, que ja formava part de l’equip com a vocal, ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit empresarial, ocupant càrrecs com el de membre del comitè executiu de la Cecot i vicepresident de l’Institut Industrial de Terrassa.

D’altra banda, la vicepresidenta Isabel Marquès Amat i la secretària i arxivera Mercè Giménez Caparrós continuaran ocupant el mateix càrrec. A partir d’ara, però, Joan Vila Domènech serà el nou tresorer de la fundació, substituïnt Josep Massó Padró, mentre que els vocals seran Josep Maria Pey Cazorla, Bernat Pizà Castella i Josep Maria Casals Dalmau. L’equip treballarà col·legiadament per impulsar nous projectes i mantenir viva la memòria històrica de la ciutat.

Obrir la seu a la ciutadania

Un dels objectius més destacats del nou patronat és obrir l’emblemàtic edifici de Lluís Muncunill a la ciutadania. La seva seu, que ha estat remodelada recentment, és un dels millors exemples de l’arquitectura industrial modernista de Terrassa. Amb la mirada posada en el futur, la fundació també començarà a preparar la celebració del seu cinquantè aniversari (1978-2028).