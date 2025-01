Els alumnes de cicle superior de l’Escola Avet s’han desplaçat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), en un acte per commemorar el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, per reivindicar un món millor mitjançant l’entrega de missatges i desitjos en forma de coloms de la pau simbòlics. Han estat rebuts per Helena Monzón, directora mèdica de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) i per Miguel Àngel Molina, director d’infermeria de l’HUMT, i els han acompanyat al vestíbul de l’hospital per penjar uns missatges amb el propòsit que puguin ser amplificats i arribin a tota la població.

Cada missatge reflecteix els pensaments i les esperances d’una nova generació compromesa amb un futur millor. “Que tothom tingui un lloc on viure”, “Que no hi hagi guerres” o “Que tots els infants del món puguin anar a l’escola” són alguns dels exemples dels desitjos que es poden llegir en aquests coloms de la pau. Amb aquesta activitat, no només es fomenta la reflexió individual, sinó que també es convida la comunitat a donar veu a aquestes esperances.

Aquesta acció col·lectiva pretén despertar consciència i promoure la difusió del missatge de pau en diversos àmbits de la ciutat. L’Escola L’Avet anima les institucions i entitats a donar visibilitat als desitjos dels infants a través de xarxes socials, mitjans locals i iniciatives ciutadanes. Amb aquest gest, l’escola espera contribuir a la construcció d’una societat més justa i solidària.

Missatges de rebuig a la violència escolar a la MútuaTerrassa