El Parlament reclama al Govern els nous CAP a Terrassa

La petició dels Comuns de construir nous CAP a Terrassa, a la zona nord i a Ca n’Anglada, on també hi hauria un nou CUAP, i l’ampliació del centre de Sant Genís a Rubí, va obtenir el suport unànime del Parlament aquest dijous. Ara, el Parlament de Catalunya ha instat al Govern a impulsar nous centres d’atenció primària (CAP) arreu del territori català, entre els quals els dos de Terrassa.

El Parlament també va aprovar la iniciativa dels Comuns de posar l’accent en més i millor atenció primària, remarcant-la com la màxima prioritat, garantint l’assoliment en aquesta legislatura d’un temps màxim de 48 hores per la visita amb el metge o metgessa de primària per al 90% de la població, així com frenar i reduir el preocupant augment de les assegurances de salut privades. Mentre que la voluntat de recuperar els professionals sanitaris i els serveis perduts a l’atenció primària arran de la pandèmia i la reobertura dels centres tancats ha rebut el suport parlamentari, la iniciativa de revertir el model de concentració d’atenció pediàtrica ha estat rebutjada amb els vots en contra del PSC i Junts i l’abstenció d’ERC.

Sí que van tirar endavant les mesures de continuar impulsant el Pacte Nacional de Salut Mental amb una partida de 20 M€, i iniciar durant el 2025 la posada en marxa d’un servei de psicòleg gratuït, sense cita prèvia, de proximitat a tots els municipis de més de 50.000 habitants i les capitals de comarca.

