Comença l’última fase del nou gran parc de Terrassa

Amb la segona fase en les seves acaballes, almenys oficialment, el projecte del tercer, i definitiu, lot de les obres del parc de la República encara la seva recta final. Aquest dimarts s’ha publicat l’anunci que inclou la proposta d’adjudicació d’aquesta tercera fase licitada, la que culminarà el vast projecte, la que donarà forma al nou pulmó de Terrassa per transformar en un espai verd urbà el que ha estat durant dècades un solar-aparcament lliure. La societat elegida en la proposta, d’entre una desena d’aspirants, és Rogasa Construcciones y Contratas SAU.

El pla de l’àmbit de la fase 3 va ser aprovat de manera inicial al juliol del 2023 per acord de junta de govern, amb un pressupost actualitzat de 3.318.293,07 euros. L’aprovació definitiva es va subscriure el 16 de setembre del 2023. La previsió passava per començar les obres al gener d’enguany, amb una distribució pressupostària dividida en dues parts. La més quantiosa, la corresponent al 2025, amb més de 2,6 milions d’euros. L’execució dels treballs, que probablement començaran a l’abril, continuarà durant el 2026, doncs el termini aproximat de construcció és de 15 mesos. La partida per al 2026 supera els 650.000 euros.

Cap de les ofertes ha superat el límit del pressupost de licitació. La de Rogasa ha quedat classificada em la millor posició en l’informe d’adjudicació. Es tracta d’una oferta d’execució de l’obra de 2.936.636,48 euros, quantia que representa una rebaixa del 10,89% respecte al preu de licitació.

Les passes

La primera fase, amb àrea d’actuació de 5.345,85 metres quadrats i un pressupost que fregava els 1,6 milions d’euros, va consistir en la construcció del camp de futbol 7 i en l’aixecament de nous vestuaris en el recinte esportiu municipal de Sant Pere Nord. La superfície està emplaçada al nord dels terrenys que abasta el projecte, situats entre l’avinguda de Béjar, el carrer de Provença i la rambla de Francesc Macià. La instal·lació esportiva reformada es va posar en marxa a l’abril passat.

Les obres de la darrera fase tindran una durada aproximada de 15 mesos

No obstant això, el desenvolupament del projecte se solapava. Mesos abans, al desembre del 2023, s’havien iniciat les obres de la segona fase per construir, darrere del centre cívic President Macià, un equipament cultural amb amfiteatre. Aquesta part del pla contemplava també la urbanització de l’accés sud al parc i l’adequació de l’àrea exterior existent entre el centre cívic i la biblioteca del districte 6, així com la primera plataforma del parc. La superfície d’intervenció: 5.340 metres quadrats. El pressupost fregava el milió d’euros. L’execució havia de durar un any, però es va endarrerir. Segons l’Ajuntament, les obres han d’acabar aquest mes de febrer.

Aquesta part del projecte completarà el parc i inclourà una bassa de reg i zones de bosc

Ara finalitza l’expedient de la tercera fase, que afecta la superfície més gran del projecte (23.449 metres quadrats), amb un pressupost que va pujar dels 2,5 milions inicials als gairebé 3,3 milions resultants d’una obligada actualització de preus. El tercer lot del pla servirà per completar les plataformes del parc i construir una bassa de reg, paviments, camins i zones de bosc i de ribera.

Els treballs al parc de la República es complementen amb d’altres en el mateix àmbit, vinculats en la pràctica al pla global de transformació del sector però tècnicament aliens al projecte del parc. A la porció nord, a la intersecció del carrer de Provença amb l’avinguda de Béjar, es reserva un terreny per a la futura edificació del nou CAP Terrassa Nord. I uns metres més al sud s’estan duent a terme les obres per traslladar a la zona les pistes de petanca de Sant Pere Nord.

Després de dècades de lluita veïnal, la cerimònia de la primera pedra del complex es va celebrar el 4 de març del 2023. El nou espai verd de Terrassa ocuparà uns 35.000 metres quadrats.