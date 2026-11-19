El matalàs inflable instal·lat a la zona de jocs infantils del nou parc de la República, al barri de Sant Pere Nord, ha aparegut punxat i fora de servei poques setmanes després que s’inaugurés aquest espai verd de la ciutat. L’estructura presentava diversos talls que en van impedir l’ús habitual per part de la canalla.
Arran de l’aparició d’aquests desperfectes, el col·lectiu veïnal de Sant Pere Nord Denúncia ha difós un comunicat a través de les xarxes socials en què atribueix els danys a un acte incívic. En el seu escrit, l’entitat qualifica els fets d’"indignants" i assegura que l’incident hauria passat "en plena hora d’afluència i amb nombrosos nens jugant".
Segons la versió difosa per aquests veïns, un menor d’edat hauria fet servir presumptament una arma blanca per punxar i rebentar el matalàs. El mateix comunicat assenyala que, segons la informació que han rebut, la Policia es va desplaçar al lloc i va identificar la persona, tot i que admeten que desconeixen com va finalitzar l’actuació policial. "No parlem només de vandalisme. Parlem de seguretat, de convivència i de nens petits que tenen dret a gaudir d’un parc sense trobar-se amb aquestes situacions", denuncien al text, on demanen col·laboració ciutadana per alertar la policia davant d’actes similars.
Per la seva banda, fonts dels serveis municipals han confirmat que els equips de manteniment ja estan duent a terme les tasques de reparació oportunes per tal que l’inflable pugui tornar a entrar en funcionament el més aviat possible.
El parc de la República, situat entre la rambla de Francesc Macià i l’avinguda de Béjar, es va inaugurar el passat mes d’octubre després de tres anys d’obres i d’una llarga reivindicació històrica del veïnat de Sant Pere Nord.ç