L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), celebrarà aquest divendres 20 de novembre l’acte de graduació d’un total de 1.000 nous professionals de l’enginyeria. L’esdeveniment tindrà lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i reunirà prop de 2.800 persones entre estudiants, familiars, representants empresarials i autoritats institucionals.
Els nous titulats han completat la seva formació acadèmica a les aules del campus terrassenc en algun dels deu graus i deu màsters que el centre imparteix en els àmbits industrial, aeroespacial i audiovisual, com també en el diploma sènior "Ciència, Tecnologia i Societat", adreçat a persones majors de 55 anys.
La cerimònia comptarà amb una àmplia representació institucional encapçalada per l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el rector de la UPC, Francesc Torres; el director de l’ESEIAAT, Jordi Voltas; i la presidenta del Consell Social de la universitat, Montserrat Guàrdia. Per part de la Generalitat de Catalunya hi assistiran el director general d’Indústria, Xavier Roca, i el director general d’Universitats, Miquel Soriano.
Impacte en el teixit productiu i empresarial
Des de la direcció del centre universitari destaquen el volum de titulats com un indicador de la capacitat formativa de l’escola terrassenca per nodrir el mercat laboral. En declaracions recollides pel mateix centre, el director de l’ESEIAAT, Jordi Voltas, ha assenyalat que "graduar 1.000 enginyers i enginyeres d’una sola promoció no està a l’abast de molts centres a tot l’Estat", tot qualificant el centre d’actiu per al desenvolupament econòmic i industrial.
Com és habitual en aquestes convocatòries, l’acte inclourà el lliurament de premis als millors expedients acadèmics, una iniciativa finançada per una vintena d’empreses, col·legis professionals i entitats del territori i del sector industrial. Entre els col·laboradors locals i sectorials hi figuren la Cambra de Comerç de Terrassa, la Fundació Institut Industrial i Comercial, la delegació del Vallès del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, Circutor, ABB, Mecalux, Vueling o la Fundació Caixa d’Enginyers, entre d’altres.
Un referent del sector aeroespacial com a padrí
El padrí de la promoció serà l’enginyer industrial Joan de Dalmau i Mommertz, actual mentor de joves professionals en l’àmbit de l’exploració espacial i membre de diverses comissions tècniques del Col·legi d’Enginyers Industrials. Format a la mateixa UPC i en institucions d’Alemanya, França i els Estats Units, De Dalmau va presidir la International Space University (ISU) i va ser el primer director del Centre de Tecnologia Aeroespacial (CTAE) a Catalunya, a més de desenvolupar la seva trajectòria a l’Agència Espacial Europea (ESA) i l’agència francesa CNES.
La gala serà conduïda pel professor de l’ESEIAAT i divulgador científic Miquel Sureda juntament amb la docent Pepa López, i inclourà l’actuació musical del cantant Roger Padrós.