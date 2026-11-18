La d'aquest 19 de novembre, és una data que molta gent té marcada en vermell al calendari. Com a mínim, uns 15 milions de persones. Segons les estimacions, aquest és el nombre de còpies que el videojoc “Grand Theft Auto VI” (“GTA VI”) ha venut abans del seu llançament, durant la fase de prevenda.
El “GTA VI” és un videojoc d’acció i aventura de món obert desenvolupat per Rockstar Games. El joc està ambientat a la ciutat de Vice City, una Miami fictícia. Aquesta nova entrega de la saga tracta temes com el món del crim a través dels seus dos protagonistes, Lucia Caminos i Jason Duval, amb un to crític i paròdic de la societat estatunidenca.
Segons els experts en el sector, aquest videojoc suposarà un gran fenomen social. Els motius principals són, per una banda, la gran qualitat que se li pressuposa al joc després de conèixer dades i veure els tràilers i, per una altra banda, per l’enorme expectació que hi ha per part dels milions de fans que té la saga.
Antecedent i expectatives
L’anterior entrega de la saga, el “GTA V”, és un dels videojocs més venuts de la història. Segons la darrera actualització de dades de Take-Two Interactive, l’empresa distribuïdora de Rockstar Games, el predecessor del “GTA VI” ha venut prop de 235 milions de còpies des del seu llançament l’any 2013. Les expectatives econòmiques de Rockstar són ambicioses. Segons un estudi del Bank of America, el joc hauria de facturar un total de 1.900 milions de dòlars (1.725 milions d’euros) durant el primer dia de venda per a poder-lo catalogar com un èxit. A més, la companyia té la fita de 50 milions de còpies venudes durant el seu primer exercici fiscal.
D’aquests 50 milions de còpies, Rockstar espera vendre al voltant de 15 milions durant el primer dia, cosa que ja han aconseguit abans que surti el joc. Amb aquesta xifra superen el rècord que va aconseguir el “GTA V”, que va vendre 11 milions de còpies en les seves primeres 24 hores al mercat.
L’impacte a Terrassa
Terrassa no és pas aliena al fenomen. De fet, el viu en primera persona. Les vendes de PlayStation 5, la consola amb la qual col·labora Rockstar pel llançament del videojoc, s’han disparat durant les darreres setmanes, fins al punt que grans superfícies com MediaMarkt o Carrefour s’estan quedant sense existències.
La botiga de GAME de la rambla d’Ègara és una petita excepció. El Zisis Ztoupas, encarregat de la botiga terrassenca, afirma que “nosaltres, de moment, tenim estoc, som dels pocs “retails” que tenen estoc a Terrassa”. Ztoupas explica que hi ha una clara relació entre l’increment de vendes de la PS5 amb la sortida de “GTA VI”: “La gent que encara no tenia la consola ja se l’està comprant per poder jugar al joc”.
El format digital
Un altre factor determinant del llançament d’aquest videojoc és l’aposta de Rockstar per publicar-lo únicament en format digital. Així doncs, el joc es podrà comprar i descarregar directament des de la consola, sense necessitat d’anar a comprar-lo enlloc. Malgrat la innegable comoditat que ofereix el format digital, aquesta decisió té el perill de dinamitar el mercat de videojocs de segona mà. “Amb aquest joc, directament, no hi haurà segona mà. No te’l podràs comprar com feies amb el “GTA V”, que te’l trobaves més barat després d’uns mesos”, assegura Zisis Ztoupas. D’aquesta manera, la companyia és l’única que decideix el preu del videojoc, que ara està en 79,99 euros.
Aquest fenomen no serà només econòmic, sinó que afectarà una gran part de la societat a escala mundial. La realitat és que milions de persones estan esperant el llançament amb grans expectatives, fet que podria aturar temporalment el món laboral i acadèmic. Segons un estudi de la plataforma internacional de recursos humans Remote, es preveu un absentisme laboral sense precedents, i el mateix passarà als instituts i les universitats. De fet, ja circulen per les xarxes diversos casos d’empreses que han donat el dia lliure als treballadors, o professors que han reduït la càrrega de deures, entregues i exàmens als seus alumnes durant els dies posteriors al llançament.
L’estrena del “Grand Theft Auto VI” no serà només lleure digital: és un fenomen social a escala mundial. L’impacte a l’estat espanyol també serà important, ja que, segons les dades de Remote, ocupa la quarta posició global pel que fa a les vacances demanades a la feina, amb un augment del 44%.
“Tot el que ha generat no es tornarà a veure mai més”
Més enllà de les xifres rècord i les vendes de consoles, l’estrena de “Grand Theft Auto VI” (“GTA VI”) es viu a peu de carrer a Terrassa amb una barreja d’eufòria generacional i planificació estratègica. Després de tretze anys d’espera, el títol de Rockstar Games no només sacseja l’oci digital, sinó que altera de ple les rutines laborals, socials i personals dels jugadors locals.
Per a l’Hèctor Torres, de 35 anys, expert en videojocs i membre de l’entitat terrassenca Frikassa, el llançament culmina una devoció que va començar l’any 2002 jugant a “Grand Theft Auto: Vice City” a la PlayStation 2. Torres defensa que la franquícia va molt més enllà del simple màrqueting perquè s’ha convertit en la gran referència per al públic adult i marca el camí de la indústria, tal com ja va fer “Red Dead Redemption II”. Amb l’edició “Ultimate” reservada per 100 euros des que es va anunciar, situa el llistó altíssim: “Si no és una barreja entre la Capella Sixtina i la Mona Lisa, m'emprenyaré”. Per aconseguir esprémer el joc, s’ha demanat el dia lliure divendres i ha advertit la seva parella que des de dijous a la tarda fins diumenge no estarà disponible. “Tot el que ha generat al voltant de la seva estrena els darrers anys no es tornarà a veure mai més amb un videojoc”, sentencia.
Aquest fenomen sociolaboral també es repeteix entre els jugadors més joves que van créixer amb el “GTA V”. El Jaume, terrassenc de 26 anys, va reservar el joc fa quatre mesos i reconeix que l’espera s’ha fet llarga entre rumors i retards. Recorda que el “GTA V” va ser un punt de trobada habitual a les nits i a les cases dels amics per a tota la generació. Per poder submergir-s’hi sense pressa, ha decidit agafar-se dijous i divendres passat de festa, evitant així trucades i correus electrònics de la feina. La seva tàctica respon a una doble necessitat: jugar sense interrupcions —més enllà de les bàsiques per menjar o anar al lavabo— i blindar-se contra les xarxes socials. “Com que hi ha molt mala gent, així evites que et colin un espòiler”, explica.
No tothom ha pogut buidar l’agenda laboral per al debut. En Martí, també de 26 anys, va fer la reserva fa tot just una setmana i hi arriba després de mitja vida d’espera: “Vaig jugar al ‘GTA V’ des dels tretze anyets; espero que sigui el triple o el millor que va ser aquell en el seu moment”. Tot i compartir la mateixa il·lusió i confiar plenament que el projecte no decebrà, haurà de fer equilibris amb l’horari: estrenarà el joc aquesta mateixa mitjanit durant una estona, hi tornarà divendres en sortir de la feina i reservarà el gruix del cap de setmana per jugar-hi intensament.
Curiositats de “GTA VI”: Aquestes són algunes de les peculiaritats que envolten l’estrena del videojoc que està en boca de tothom.
- Més de 13 anys de diferència: Entre l’estrena de “GTA V” i “GTA VI” han passat més de tretze anys, el marge de temps més llarg entre dues entregues principals de la saga.
- La primera protagonista femenina moderna: La Lucia és la primera dona jugable en un “Grand Theft Auto” des de la primera entrega original de 1997 (on podies triar entre diversos avatars en 2D).
- Inspiració en Bonnie i Clyde: La dinàmica entre la Lucia i el seu company, en Jason (els dos protagonistes de la història) està clarament inspirada en la famosa parella de criminals estatunidencs, centrant-se en una relació de parella dins el món del crim.
- Un tràiler de rècord mundial: El primer tràiler oficial (desembre de 2023) va batre el rècord Guinness com el vídeo no musical més vist a YouTube en les seves primeres 24 hores, superant els 90 milions de visualitzacions.
- Filtracions històriques: El setembre de 2022, un jove “hacker” britànic va filtrar més de 90 vídeos d’una versió molt primerenca del joc, convertint-se en una de les més grans i mediàtiques de la història dels videojocs. Ara s’ha declarat culpable i podia passar 10 anys a la presó
- La cançó del tràiler es va disparar: Després de sonar al primer tràiler, la cançó “Love Is a Long Road” de Tom Petty (1989) va experimentar un augment de reproduccions a Spotify de més d’un 36.000%.
- Sàtira de les xarxes socials: El joc integra una xarxa social interna estil TikTok i Instagram on els ciutadans de Leonida graven i publiquen les bogeries que passen al carrer (incloses les teves), reflectint la cultura viral actual.
- Sense estrena simultània a PC: Seguint la seva estratègia habitual, Rockstar llança el joc exclusivament a consoles en primera instància, deixant la versió d’ordinador per a més endavant.