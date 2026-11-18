La retirada de pals elèctrics, la substitució de línies aèries i la modernització de les subestacions són algunes de les actuacions que Terrassa i Endesa volen impulsar per millorar la xarxa de distribució elèctrica de la ciutat. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament i la companyia han constituït una taula tècnica de treball que es reunirà cada tres mesos per fer seguiment de les intervencions en curs, planificar les futures i abordar les incidències que es produeixin.
La primera trobada s'ha celebrat aquest dimecres amb la participació del tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, i representants d'Endesa a la zona del Vallès. La reunió ha servit per posar en comú les principals actuacions que la companyia està executant i els projectes previstos per als pròxims anys, amb la voluntat de millorar la qualitat del subministrament i adaptar les infraestructures a les necessitats energètiques futures.
Entre les intervencions plantejades hi ha la renovació de les xarxes de mitjana i baixa tensió, la substitució de línies aèries i la retirada de pals de fusta i altres suports elèctrics. Aquesta última qüestió ha centrat una part de la reunió, especialment per l'impacte visual d'aquestes instal·lacions en l'espai públic i la necessitat de vetllar per la seguretat ciutadana. Les dues parts han revisat les actuacions ja executades i les que estan previstes per eliminar o modificar aquests elements.
Inversions a les subestacions
La modernització de les subestacions també ha format part de l'ordre del dia. En concret, s'han abordat les inversions previstes a les instal·lacions de Mas Figueres i de l'avinguda de Portugal, a l'àmbit de Can Petit. Aquestes actuacions han de permetre actualitzar els equipaments i augmentar la capacitat de la xarxa per respondre a l'increment de la demanda energètica i als futurs desenvolupaments urbans.
Un altre dels àmbits tractats ha estat la digitalització dels centres de transformació, que ha de facilitar la detecció d'avaries, millorar el control de les instal·lacions i escurçar els temps de resposta davant les incidències.
La nova taula també abordarà qüestions administratives i de coordinació de les obres a la via pública, així com afectacions derivades d'instal·lacions elèctriques existents. En aquest sentit, durant la reunió s'han posat en comú incidències comunicades pel veïnat en diferents punts de Terrassa.
Amb la periodicitat trimestral acordada, Ajuntament i Endesa volen establir un canal estable de comunicació que permeti agilitzar la resolució de problemes, coordinar millor les intervencions i planificar les millores de la xarxa amb una visió global de les necessitats de la ciuta