L’Ajuntament de Terrassa ha convocat dues sessions informatives obertes a tota la ciutadania per recollir idees i propostes sobre el futur de les rieres del Palau, de les Arenes i de Rubí. Les trobades, que se celebraran els dies 2 i 3 de desembre, formen part del procés participatiu del Pla Estratègic per a la Renaturalització i Adaptació al Canvi Climàtic de les rieres urbanes de Terrassa, el document que ha de marcar com es transformaran aquests espais en els propers anys.
La primera sessió, dedicada a la riera del Palau, serà el dimecres 2 de desembre al casal cívic Francisca Redondo (plaça de la Maurina, 2). L’endemà, dijous 3 de desembre, el centre cívic President Macià (rambla de Francesc Macià, 189) acollirà la segona, que se centrarà en la riera de les Arenes i la de Rubí. Totes dues aniran de 18 a 20 hores i cal inscriure-s’hi prèviament a través d’aquest formulari.
Qui no pugui assistir a les trobades també pot fer arribar les seves aportacions a través de la plataforma Participa, oberta fins al 31 de desembre de 2026. Més endavant, durant el primer trimestre del 2027, l’Ajuntament farà una segona fase de retorn per explicar a la ciutadania els resultats del procés participatiu i quines conclusions s’han incorporat al pla.
Les rieres, mirades a tres escales
La redacció del pla segueix la metodologia de l’estudi Alday Jover, que hi treballa amb la consultora El Risell, i planteja la transformació de les rieres des de tres escales que es complementen. La territorial té en compte que aquests cursos d’aigua van més enllà del terme municipal, connecten Terrassa amb altres municipis i fan de connectors ecològics. La municipal vol reforçar els vincles entre els dos marges de cada riera i el lligam entre els barris. I la humana busca millorar la relació que la ciutadania té amb les rieres en el dia a dia.
El pla servirà de full de ruta per programar les actuacions necessàries per renaturalitzar aquests espais, integrar-los millor a la ciutat i adaptar-los als efectes del canvi climàtic. L’Ajuntament va adjudicar el projecte el novembre del 2025 a AldayJover Arquitectos SLP per 361.548 euros, amb un termini d’execució de dos anys. Es pot trobar més informació sobre el procés al web terrassa.cat/rieres.