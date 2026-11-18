Míriam Nogueras, cap de llista de Junts al Congrés per Barcelona, ha defensat aquest dimecres a Terrassa que les eleccions del 29 de novembre no són un duel entre esquerres i dretes ni entre Feijóo i Sánchez. “El contrari de l’extrema dreta és Catalunya”, ha afirmat en un acte concorregut al Vapor Ventalló, on ha compartit escenari amb Meritxell Lluís, tinent d'alcalde i alcaldable de Junts per Terrassa; Lluís Puig, exconseller de Cultura i diputat al Parlament, i Josep Rull, president de la cambra.
La candidata ha tingut paraules dures per a Gabriel Rufián, cap de llista d’ERC, que aquest mateix dimecres l’havia desafiada a comprometre’s per escrit a no votar amb el PP i Vox al Congrés i que durant la campanya ha acusat Junts de “col·laboracionisme” amb aquests dos partits. Nogueras li ha retret que hagi travessat “una línia vermella” per haver posat Junts “al mateix sac” que el PP i Vox: “Ja n’hi ha prou d’insultar tants i tants catalans que sempre hem plantat cara al PP, a Vox i al PSOE”.
També li ha recriminat que hagi dit que no rebrà Puigdemont quan torni de l’exili, “exactament com PP i Vox”, i ha sentenciat que Rufián “ha canviat de bàndol” i que “la bona gent d’ERC no es mereix això”. Nogueras ha criticat, a més, l’aliança d’ERC amb Podem, partit que, segons ha dit, ha votat amb el PP i Vox contra la delegació de les competències d’immigració a Catalunya, una llei que Junts havia pactat amb el PSOE.
La cap de llista ha recordat l’1 d’octubre, les presons i l’exili, i ha sostingut que “els del 155” volen ara “tornar a fer callar el català al Congrés”. “No és una qüestió d’ideologia”, ha insistit. En aquest sentit, ha recordat que Junts ha proposat a tots els candidats que diuen defensar la llengua que es comprometin a parlar sempre en català a les Corts.
Nogueras reivindica l’amnistia
Nogueras ha remarcat que Puig, “un fill d’aquesta ciutat”, ha passat 9 anys a l’exili, i ha defensat l’amnistia: “La llei d’amnistia s’ha fet, s’ha aprovat i s’ha aplicat”. Votar contra la primera versió va ser, segons ella, “el no més difícil de les nostres vides”, perquè en les propostes del PSOE “sempre hi ha la trampa”.
També ha explicat el cas de l’Anna, una restauradora que havia tingut una inspecció d’Hisenda en ple servei de dinar i que només li va demanar una cosa: “Ajudeu-nos”. I ha carregat contra els qui demanen que paguin els rics: “Resulta que per a ells el ric ets tu”. Segons Nogueras, cada dia hi ha més gent farta: “Farts de sentir que tenir un pis és de rics. Farts de treballar per pagar cada dia més impostos”. Ha demanat el vot amb un advertiment: “Si votes Esquerra, votes Podemos. Si votes PP, votes Vox”.
Lluís reclama veu pròpia a Madrid
Abans, Meritxell Lluís ha defensat que “Terrassa necessita veu pròpia a Madrid”, perquè problemes com Rodalies, l’habitatge o la seguretat no es poden resoldre només des de l’Ajuntament. L’alcaldable ha repassat els acords de Junts al Congrés, com la llei de multireincidència, la llei ELA, la rebaixa de l’impost de societats per a pimes i cooperatives o la bonificació de la quota de la Seguretat Social per als entrenadors i monitors dels clubs esportius, i ha assegurat que el partit no és a Madrid “per fer de comparsa de ningú”. “Quan Junts és fort, Catalunya hi guanya. I quan Catalunya hi guanya, Terrassa també hi guanya”, ha resumit. Lluís també ha presentat Joan Baltà, número 20 de Junts per Barcelona, com el terrassenc de la llista.
Puig ha explicat que un home pendent de judici per penjar senyeres als ponts de Vic li havia agraït l’amnistia, i ha recordat que en la primera versió “no entrava tothom que havia d’entrar-hi”. També ha criticat que hagi començat el trasllat de les pintures profanes de Sixena sense que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, demanés un informe a l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya. “Qui parla en català a Madrid? Qui defensa el patrimoni cultural? Junts. Punt”, ha conclòs.
Rull, que s’ha emocionat en començar a parlar, ha evocat la jornada del referèndum a Terrassa fa 9 anys i ha recordat una dona d’un casal de gent gran de la ciutat que aquell dia feia cua per votar malgrat les càrregues policials a Sabadell. El president del Parlament ha defensat que l’extrema dreta no s’atura amb insults ni provocacions i que “sumar és més important que restar”. I ha demanat el vot: “Un vot per a Junts per Catalunya val per tres”, perquè, segons ha dit, frena Vox, dilueix els extrems i defensa Catalunya.