Els estereotips i les idees preconcebudes sobre la violència masclista poden condicionar tant la detecció dels casos com l'acompanyament a les víctimes. Per posar-los en qüestió, MútuaTerrassa dedicarà la dotzena jornada de la seva Comissió contra la Violència Masclista a "Desmuntar mites" al voltant d'aquesta realitat. La trobada tindrà lloc aquest divendres 20 de novembre, en el marc de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el 25 de novembre.
Sota el lema "Violència masclista: desmuntem mites", la jornada reunirà prop d'una quinzena de professionals de diferents àmbits per reflexionar sobre com els estereotips influeixen en la manera d'entendre, identificar i abordar aquestes situacions. El programa començarà a les 9 hores amb la inauguració a càrrec de Teresa Mur, coordinadora assistencial d'Atenció Primària i Ambulatòria de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), i Olga Casado, presidenta de la comissió organitzadora i metgessa de família.
La primera intervenció serà una ponència de Begoña Casado, jurista i membre del Grup de Recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), titulada "Mites, estereotips i realitats entorn de la violència masclista". La presentació anirà a càrrec de Guillem Sastre, referent de benestar emocional i comunitari i membre de la comissió de la FAMT.
La mirada sanitària i comunitària
La jornada continuarà amb dues taules rodones centrades en els efectes dels estereotips en diferents àmbits d'intervenció. La primera, dedicada a l'"Impacte dels estereotips en l'atenció sanitària", comptarà amb les aportacions de Marta García, metgessa de família; Helena Puig, infermera; Olga Ezquerro, llevadora del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, i Gemma Font, treballadora social del CAP Terrassa Oest. La moderació anirà a càrrec de Carme García, metgessa de família, i Susana Laya, infermera, totes dues integrants de la comissió.
La segona taula traslladarà el debat a l'àmbit comunitari. Amb el títol "Impacte dels estereotips en l'atenció comunitària", reunirà Sílvia Suárez, psicòloga de Casa Galèria de l'Ajuntament de Terrassa; Cristina Gómez, de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD), i Rosa Ruiz, del Grup d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra.
La trobada es clourà a les 13.45 hores amb la intervenció d'Olga Casado. Amb aquesta nova edició, la comissió de MútuaTerrassa vol generar un espai de reflexió compartida entre professionals sanitaris i agents de l'entorn comunitari sobre la influència dels prejudicis en la prevenció i l'atenció de la violència masclista.