Balanç de la revetlla a Terrassa: vehicles cremats i contenidors destrossats

El Departament d'Interior ja ha subratllat que aquesta revetlla de Sant Joan ha estat de les més intenses quant a intervencions d'emergències dels últims anys. I Terrassa no ha estat una excepció. Entre les 20 hores d'aquest dilluns i les 8 d'aquest dimarts, el cos de Bombers de la Generalitat ha rebut 65 avisos des de Terrassa, la majoria per incendis de contenidors i de matolls. La nit de Sant Joan, plena de pólvora, estrèpit i sirenes, s'ha saldat amb tres vehicles calcinats, contenidors cremats i milers de metres quadrats de vegetació afectats per incendis.

Una vintena d'alertes es devien a focs en bateries de contenidors: a l'avinguda de l'Abat Marcet, la ronda de Ponent, el carrer d'Olot, el de Sant Marian, el del Gabon, el de Sant Gaietà o el de Sant Crispí. Sant Pere Nord ha estat una destinació recurrent per als bombers, amb dos serveis al carrer de Roig Ventura, un al del Doctor Ferran i un altre al de Manresa.

A les 3.47 hores, l'alarma ha arribat des del carrer de Maó, a Ègara, on els bombers han hagut d'apagar del tot les brases d'una barbacoa. Les dotacions del servei d'emergències anaven d'un costat a un altre en una nit agitada: d'un foc de contenidors a un de matoll, com el que ha cremat de matinada uns 3.000 metres quadrats de vegetació a Can Boada del Pi.

Hi ha hagut incendis de matolls també a Can Petit i Poble Nou-Zona Esportiva, i al parc de Gernika i diversos punts de la ronda de Ponent. Els bombers han estat alertats des del Pla del Bonaire per incendis al carrer del Maresme i el de Sabadell. Per descomptat, s'han provocat incendis també a la riera de les Arenes, a l'altura de Sant Llorenç, i a les Fonts. Al carrer de la Rioja, a Torre-sana, les flames han cremat completament dos vehicles a la 1.45. Mitja hora després, un altre incendi ha calcinat un turisme a la confluència de l'avinguda del Vallès amb la rambla de Francesc Macià.

La ressaca de la revetlla es continua notant aquest dimarts al matí. A les 9.11 hores han cremat matolls i deixalles al carrer de Mossèn Àngel Rodamilans i gespa al parc de Vallparadís, a tocar de l'Antic Poble de Sant Pere.

Els Bombers de la Generalitat han rebut, des de la mitjanit a les 02 hores de la revetlla de Sant Joan de 2025, un total de 483 avisos relacionats amb la celebració i l’activitat que comporta (trànsit, reunions populars). Amb els avisos rebuts entre les 20 i les 23.59 hores, sumen 1.065 avisos. Un dels serveis més greus ha estat a Castelló d’Empúries (Baix Empordà), on un home ha patit cremades de gravetat quan s’ha incendiat un cotxe amb ell dins (00.26 hores). Dues dotacions han atès el sinistre i han trobat l’home ja fora del vehicle. Immediatament, els efectius han avisat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) perquè traslladés la víctima a un centre hospitalari. L’incendi ha afectat també dos cotxes i la tanca d’una casa.

A partir de la mitjanit, la gran majoria d'avisos rebuts han estat a causa d’incendis de vegetació que els testimonis atribuïen a la pirotècnia. A Sabadell, des de les 23.00 hores, els Bombers treballaven ja en dos focs de certa importància (un al parc de Can Gambús i l’altre a tocar del Centre Cívic Torre Romeu), que han mobilitzat cinc i quatre dotacions, respectivament. Més tard, dues

dotacions han acudit a un altre foc de vegetació al carrer Costabona (00.35 hores). Pel que fa a incendis en edificis, ha cremat la cuina de l’institut de Tona (Osona), un servei que ha mobilitzat quatre dotacions.

El Vallès Occidental, en primer lloc

Les tres tipologies d’avisos més freqüents en aquest segment de nit han estat incendis d’habitatges, locals o elements urbans (163 avisos), incendis de vegetació (222 avisos) i incendis de contenidors (145 avisos).

Com és habitual, el major nombre d’avisos han arribat des de les comarques més poblades: Vallès Occidental (120, 243 acumulats des de les 20 hores), Barcelonès (87, 182 acumulats), Baix Llobregat (80, 146 acumulats) i Vallès Oriental (34, 76 acumulats).

La revetlla ha començat a les 20 hores d'aquest dilluns amb el destacament d'11 reguardes a diferents punts del territori. Com a serveis destacats, Bombers de la Generalitat han apagat un incendi de vegetació agrícola que ha cremat una zona de camps de cereals sense segar a Rubí (avís 20.32 hores). En total, s'hi han activat cinc dotacions terrestres i un helicòpter bombarder d’aigua.

A Santa Coloma de Farners (la Selva) ha cremat un transformador al carrer de Castanyet (21.04 h). L’incident ha mobilitzat 6 dotacions. Els Bombers han efectuat també una desena de serveis d’apagar fogueres arreu del territori.

El cos d'emergències ha mobilitzat per a la revetlla de Sant Joan 507 bombers i comandaments de parc (un 50% més que en una guàrdia ordinària), 33 comandaments superiors (un 31% més) i 34 operadors de les sales de control de les regions i Sala Central de Bombers (SCB) (32 % més).