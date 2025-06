Una manifestació reivindicativa i festiva: "L'objectiu és que Terrassa tingui un Orgull propi"

El 28 de juny, a partir de les 11 hores, la manifestació de l’Orgull recorrerà Terrassa amb inici al Vapor Ventalló. Marxarà, a través de la Rasa, per la Rambla, el portal del Sant Roc, el carrer Major, la Plaça Vella, Gavatxons, el raval de Montserrat i, de nou, el Vapor Ventalló, amb un vermut familiar per acabar.

Sota el lema “Famílies diverses, ciutat orgullosa”, la manifestació impulsada per Homies Pride “combinarà reivindicació i alegria. La proposta era barrejar cultura popular de Terrassa, el comerç local i l’Orgull. Que tothom se senti identificat”, explicava la fundadora de l’entitat Iris Pasqual, a la presentació d’ahir. La manifestació vol contribuir a reforçar el compromís de la ciutat amb la diversitat, la igualtat i els drets de totes les persones, i és possible gràcies al treball conjunt del teixit social, feminista i sindical de la ciutat. “L’objectiu és que Terrassa tingui un Orgull propi, inclusiu, intergeneracional i reivindicatiu”, apuntava Pasqual.

La reivindicació inclou la necessitat de tenir espais segurs, visibles i combatius per a la comunitat LGTBIQ+, per tal que, com bé reflexionava Adri Pasqual, també fundadora de l’entitat, “Terrassa sigui una ciutat més oberta, respectuosa i orgullosa”.

“Fer de Terrassa una ciutat més oberta i respectuosa”

Homies Pride Terrassa és una associació local nascuda fa un any, de la necessitat de tenir espais segurs, visibles i combatius per a la comunitat LGTBIQ+ a la ciutat. Fundada per les germanes Iris i Adri Pasqual, té la voluntat de teixir una xarxa d’acompanyament i resistència per a totes aquelles persones que sovint han estat invisibilitzades, silenciades o expulsades dels espais tradicionals. Amb el projecte Orgull 365, organitzen activitats culturals, espais de trobada, acompanyaments, accions reivindicatives i propostes formatives que posen al centre la veu i les vivències de la comunitat.

La importància de les noves generacions

Amb 13 anys, en Rubén és l’exemple de la consciència presa per les noves generacions amb propòsits com l’Orgull. “A la nostra ciutat hi caben totes les persones, sigui com sigui cada família, per a que tothom pugui viure feliç i orgullós de ser qui és”, exposava ahir el jove activista en la presentació de la manifestació. L’Ángel Rodríguez sumava importància a les aparicions de joves com el Rubén, perquè “els joves són el futur. Si comencen a entendre que hi ha diversitat, diferents famílies i persones, es normalitzarà, i situacions com l’assetjament a l’adolescència es reduirà”. Per això, Homies Pride Terrassa obre les portes de la manifestació a tothom, oferint un ambient familiar, i reivindicant que la base està en la joventut.