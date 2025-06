VÍDEO | Els Reis d'Espanya a Terrassa

Els Reis d’Espanya, Felip VI i Letizia, han fet parada aquest dilluns a Terrassa, on se’ls ha vist sortint de l’Hotel Don Cándido, entre la visita al monestir de Montserrat i la seva assistència, aquesta tarda, al 50è aniversari del municipi de Badia del Vallès.

Els monarques han arribat a Montserrat cap a les 12.30 hores, en la primera visita reial a l’abadia des del 2011. Allà han estat rebuts al jardí dels monjos pel president del Govern, Salvador Illa; el ministre d’Indústria, Jordi Hereu; i l’abat Manel Gasch. Davant la presència de manifestants, han evitat finalment accedir per la plaça de Santa Maria com estava previst.

Després de la visita, els reis espanyols s'han desplaçat fins a Terrassa, on han dinat abans de continuar cap a Badia. A primera hora de la tarda, s’ha pogut veure un notable moviment de vehicles oficials a l’entrada sud de la ciutat.

Just ara fa 50 anys, els pares de Felip VI, els aleshores prínceps d’Espanya, Joan Carles i Sofia, també van passar per Terrassa per inaugurar la carretera A-18, que va millorar la connexió entre Barcelona i el Vallès, l’actual C-58.

Va ser el 14 de juliol de 1975. Aquell mateix dia, que aviat farà mig segle, Joan Carles i Sofia van inaugurar els nous blocs de pisos de Can Jofresa.