La Flama del Canigó arriba a Terrassa a pas de gegant

“El foc que ens agermana”. Aquest era el lema triat per celebrar l’acte d’arribada, aquest dilluns, de la Flama del Canigó a Terrassa. Aquest cop, l'han rebut en Magí i na Roseta, els Gegantons Modernistes. La lectura d’un manifest ha donat la benvinguda a un dels elements simbòlics de la festivitat de Sant Joan a casa nostra.

La Flama ha arribat en un fanalet tot just a les 18.02 hores. L’acte, organitzat per Òmnium, ha tingut lloc al raval de Montserrat. Després de la cercavila, amb els Geganters de Terrassa, el programa s'ha traslladat al Pla de la Font de l’Apotecari, on s’havia previst un taller de fanalets i un sopar popular de taifa. Després, a partir de les 22.30 hores, encesa de la foguera i ball de revetlla amb Ameba i punxadiscos. La Xemeneia posava taules i cadires, un got, la coca, el cava i la música.

Trasllat de la Flama del Canigó a les portes de l`Ajuntament de Terrassa

Alberto Tallón

El manifest de l’edició d’enguany l’ha elaborat Pere Mateu, impulsor de la Flama a Cotlliure i de la Ruta de la Costa. L’escrit l'ha llegit la Vanessa, una aprenent de català del projecte Vincles.

El foc va ser una gran descoberta, “el primer element de la civilització” i amb la Flama del Canigó ha esdevingut “un símbol de llibertat, unitat i defensa de la llengua, la cultura i les tradicions catalanes”. És, segons l’escrit, “ambaixadora d’un poble”.

La nit del 22 al 23 de juny, la Flama ha estat renovada al cim del Canigó per després ser distribuïda en rutes per encendre les fogueres en poblacions dels Països Catalans. A les 18.02 hores d'aquest dilluns ha arribat al Raval (al carrer del Peix). Després de penjar-la en un braç de na Roseta, membres dels Geganters l'han recuperat per dur-la a la porta de l'Ajuntament, on el foc ancestral seria repartit pels pobles de la contrada.