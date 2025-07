Buhos encén la nit a Vallparadís amb un concert intens i reivindicatiu

La nit de divendres, Terrassa ha bategat al ritme incansable de Buhos. L’escenari Vela del Parc de Vallparadís s'ha omplert d’energia, emoció i festa amb el directe del grup del Baix Penedès, que ha ofert una actuació poderosa, reivindicativa i connectada en tot moment amb el públic.

Amb una posada en escena impactant i un repertori que ha combinat clàssics consolidats amb peces del seu darrer disc Sempre dempeus, la banda de Calafell ha fet vibrar el cor de Vallparadís. Cançons com “La nit està que crema”, “Actitud”, “Transmets energia", "El món de veritat" o “No és Miami” han estat corejades a ple pulmó per un públic entregat des del primer moment.

El concert ha arrencat entre crits eufòrics, pocs minuts després de la mitjanit. "Ai, que ja ho estan preparant!", exclamava una noia a primera fila. Instants després, els assistents donaven la benvinguda al grup corejant un popurri de les seves cançons més conegudes.

Tot i la festa, també hi ha hagut espai per al missatge. El lletrista i cantant de la banda, Guillem Solé, no ha parat d'interactuar amb el seu públic: "Visca els que creiem que les dones i els homes hem de viure en igualtat, visca els qui defensem la nostra llengua sense posar-nos amb la llengua dels altres, visca el Barça, visca la terra lliure i visca la vida", ha alçat la veu a mig concert, mentre s'alçava una estelada entre el mar de gent.

Buhos omple Vallparadís

Pol Ortega

Quan feia una hora de concert, Buhos seguien petant-ho a Vallparadís i l’energia no baixava ni un sol instant, amb el públic completament entregat i vibrant amb cada cançó. Era el moment d'entonar "Serà perquè t'estimo". A l’escenari, ritme, guspires de foc i, un parell de cançons més tard, també una pluja de confeti.

Solé ha sortit a l’escenari fent malabars amb una cervesa per cantar “Birres” amb el seu públic, i ha animat tothom a encendre les llanternes dels mòbils “per fer contenta la mama” al ritme de "Barcelona s'il·lumina". "Què guapo és Terrassa, no penya?", ha exclamat.

Malgrat els dubtes inicials per la pluja, el cel s'ha obert i el parc s'ha omplert de grups d’amics, joves i famílies que ballaven. Quan ha arribat “Volcans”, una de les últimes cançons de la nit, el públic ha pres tot el protagonisme i les veus s’han alçat en un esclat col·lectiu.

El concert ha tingut un toc especial per a la ciutat: un dels membres de Buhos, el trompeta Pep Tormos, és terrassenc, fet que ha fet créixer l’escalf i la connexió amb el públic. No hi han faltat bromes i alguna punxada irònica sobre Sabadell i mostres d’orgull local. Buhos ha demostrat perquè és un dels grans noms del panorama musical català: sons electrònics, samplers i una energia incansable que no ha decaigut en cap moment.

Terrassa també és mediterrània. Per això, durant la cançó "T'he trobat a faltar", Buhos ha compartit escenari amb el cor egarenc Tons i Sons, amb una harmonia de veus i ritmes que ho han fet encara més palès.

L’escenari Vela s’ha convertit en un gran escenari d’eufòria compartida, en una nit que quedarà gravada a la memòria dels assistents. Una selfie multitudinària amb el grup i una samarreta llançada des de l’escenari, atrapada al vol per una afortunada, han posat el colofó a un concert per recordar. L’última vegada que Buhos va actuar al mateix escenari va ser el 2018, amb cançons que, amb el pas del temps, han esdevingut autèntics himnes de l’escena musical catalana.

El concert s’ha celebrat dins d’una extensa programació de Festa Major, amb un cartell que encara ha de portar a diferents llocs de Terrassa artistes com Miki Núñez, La Fúmiga, Flashy Ice Cream, Doctor Prats, entre d’altres. Amb aquest inici carregat d’energia, la celebració promet continuar regalant moments inoblidables.

El ciri, com a mínim a l’escenari de Vallparadís, ha fet la seva màgia. El temps ha aguantat.