FOTOS | El concurs de l'estiu: L'Argentina, el Marroc i el castell de Carcasona

Publicat el 20 d’agost de 2025 a les 11:28

Argentina, Indonèsia, França, el Marroc, Màlaga, Castelldefels i el pantà de Sant Ponç han estat retratats pels nostres lectors, que continuen fent-nos arribar fotografies de les seves vacances per al nostre concurs de fotos d'estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti.

Aviat anireu veient-ne més! Recordeu que teniu temps fins a l'11 de setembre per a participar-hi

Albert Morillo
  • Posta de sol al riu Paraná, a l'Argentina -
Laura Abad
  • Símbols egarencs a l'illa Lombok, a Indonèsia -
Umbriel Giménez
  • La Via Làctia il·lumina el cel nocturn sobre el Tourmalet mentre el ciclista de ferro avança cap a l'infinit -
Judit Serra
  • Quan un mono et puja al cap, al Middle Atlas, al Marroc -
Montse Torrents
  • Un apacible passeig pels carrers de Frigiliana, Màlaga -
Raquel Cantero
  • Bonic capvespre a la platja de Castelldefels -
Susana Sánchez
  • Amb els camells al desert de Merzuga, al Marroc -
Esther Rodríguez
  • Descansant a la sorra -
Meritxell Delgado
  • Postal des del castell de Carcasona, Occitània, França -
Miguel Ángel Nieto
  • Padelsurf a les verdes aigües del pantà de Sant Ponç, al Solsonès -

