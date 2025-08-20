FOTOS | El concurs de l'estiu: L'Argentina, el Marroc i el castell de Carcasona

Argentina, Indonèsia, França, el Marroc, Màlaga, Castelldefels i el pantà de Sant Ponç han estat retratats pels nostres lectors, que continuen fent-nos arribar fotografies de les seves vacances per al nostre concurs de fotos d'estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti.
Aviat anireu veient-ne més! Recordeu que teniu temps fins a l'11 de setembre per a participar-hi.
Consulteu també la resta de galeries:
FOTOS | El concurs de l'estiu: Istambul, Covadonga i les piràmides
FOTOS | El concurs de l'estiu: La Ràpita, Seül i la República Dominicana
FOTOS | Venècia, Indonèsia i el Mont Saint-Michel
FOTOS | El concurs de l'estiu: Arcos de la Frontera, Moçambic i Bali
FOTOS | Més fotos a concurs: Tunísia, Perú, Valladolid i S'Agaró
FOTOS | El concurs de fotos del Diari de Terrassa