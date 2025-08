CARRERS DE TERRASSA | D’un estudiós del món dels vins

Carrer de Bonaventura Castellet

Districte: 1

Barri: Antic Poble de Sant Pere

Ubicació: Mentre pertanyia al municipi independent de Sant Pere, aquest carrer era el de Montserrat

Longitud: 124 metres

Codi postal: 08222

Numeració: Senars, de l’1 al 33 i parells, del 2 al 34

Aquesta ciutat, que ha donat per a la posteritat a reputats escriptors, pintors, actors i actrius, enginyers, músics, cantants, esportistes d’alt nivell i fins i tot futbolistes, també té a la seva llista d’honor un enòleg de categoria. No és que aquest sigui un territori de molta tradició vinícola, com ho podrien ser altres poblacions com Sant Sadurní de Noia, Alella, Artesa de Segre o Capmany, però és cert que hi ha informacions que delaten que, aquí, a mitjans del segle XIX, es conreaven fins a sis varietats de raïm.

Bonaventura Castellet i Baltà, nascut a aquesta localitat l’any 1825 i traspassat a Argentona a 1890, fou un farmacèutic i enòleg que, com es destaca a la pàgina oficial del consistori egarenc, “l’any 1865 va publicar “Enologia Espanyola”, un estudi sobre els vins a Espanya, i “Viticultura y Enologia Españolas”, que estudiava el conreu de la vinya a Espanya i el tractament dels ceps”.

El primer és assequible als curiosos mentre que, el segon, si es busca per internet, es pot comprar, però no a un preu com els llibres d’ara, s’ho fan pagar.

En aquest camp

Castellet, que va destacar en aquest camp de l’enologia, però també a l’horticultura, va formar-se com a farmacèutic a la Facultat de Farmàcia de Barcelona, i es va graduar el 9 de setembre de 1848. Va exercir aquesta professió a Terrassa i els seus treballs van ser mereixedors, per part del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona de la medalla de plata de primera classe, diploma i el títol de soci de mèrit corresponsal. En aquest cas, va ser per la memòria titulada “Bonificació dels vins catalans”, que va presentar l’1 de juliol de 1863.

Una altra obra seva, “Memoria sobre los medios de combatir la filoxera” també va rebre un guardó, l’any 1878 per part de la Sociedad Económica Matritense, institució de la il·lustració, que va crear el rei Carlos III, a Madrid, l’any 1775.