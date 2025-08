Polítics: menys plens, més plans d'agost

Allunyar-se durant unes setmanes de les reunions, les mocions i les encaixades de mans és necessari. Amb l’arribada de l’estiu, l’activitat política també afluixa i, aprofitant aquest parèntesi, els portaveus municipals solen reservar uns dies per desconnectar del ritme intens de l’Ajuntament, recuperar energies i dedicar temps a la família, al descans o a viatjar. Les vacances d’estiu permeten respirar una mica i agafar impuls per encarar el nou curs polític.

El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Xavier Cardona, prepara una escapada al Pallars Sobirà i a la Vall d’Aran. La tercera tinenta d’alcalde, Meritxell Lluís, optarà per compartir temps amb la família, combinant el País Basc i el Priorat. La socialista Eva Candela gaudirà de la platja de Sant Salvador del Vendrell amb els seus fills i la seva neta, mentre que Ona Martínez (ERC), embarassada del seu segon fill, buscarà relaxar-se a Deltebre. Marta Giménez (PP) marxarà deu dies fora, a Europa, amb la família, i té previst escapar-se a terres gallegues amb dues companyes de feina.

Tots ells també ens expliquen quins racons de Terrassa trien durant l’estiu.

Xavier Cardona, Tot per Terrassa: “M’agrada gaudir del temps de descans, fent això mateix: descansar”

Sense grans desplaçaments ni presses, Xavier Cardona, segon tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, assegura que aprofita les vacances per fer el que més necessita: descansar. “No acostumo a viatjar lluny i m’agrada gaudir del temps de descans fent això mateix, descansant”, explica. Com cada any, ell i el seu marit passaran uns dies al Pallars Sobirà i a la Vall d’Aran, dues destinacions habituals: “Són llocs que ens agraden i ens permeten connectar amb la natura i carregar piles”.

Gran defensor del territori, recomana “ muntanya i natura per fer excursions”, tant dins com fora del país. Durant els dies que treballa a l’agost, procura treure profit dels racons de la ciutat: “Terrassa no s’atura a l’estiu. M’agrada descobrir nous indrets, anar a una terrassa o comprar amb calma al mercat”. Afegeix que, sempre que pot, torna a casa travessant el Parc de Sant Jordi, “un autèntic tresor”, o escapant-se a caminar per l’entorn natural. “Un pla perfecte? Pujar a La Mola i veure la posta de sol”.

Xavier Cardona, tinent d`alcalde i portaveu de Tot per Terrassa

Nebridi Aróztegui

Meritxell Lluís, Junts per Terrassa: “Busco desconnexió, bons paisatges, bona gent i moments en família”

Desconnectar del ritme intens del dia a dia és la prioritat de Meritxell Lluís, tercera tinenta d’alcalde, que aprofita les vacances per descansar i compartir temps amb la família. “Les vacances són un moment per aturar-se, agafar aire i recuperar energia. També és un bon moment per planificar el curs vinent amb una mica de perspectiva”, afirma. Aquest estiu combinarà dues destinacions: el País Basc i Porrera, al Priorat. “Són llocs molt diferents, però tots dos m’ofereixen això que busco: desconnexió, bon paisatge, bona gent i moments en família”. Porrera, a més, és una parada obligada cada estiu: “Hi tinc la colla d’amics de quan era petita i ara els meus fills també hi tenen la seva”.

Meritxell Lluís, tinenta d`alcalde i portaveu de Junts per Terrassa

Nebridi Aróztegui

Eva Candela, PSC: “Gaudiré veient com la meva neta descobreix llocs i activitats que feia el seu pare de petit”

Per a Eva Candela, les vacances són temps per desconnectar de les obligacions, relaxar-se i mirar cap endins. “A mi m’agrada el mar, per això recomano la nostra costa i les illes”, explica. Aquest estiu té previst gaudir d’uns dies amb els seus fills i la seva neta a la platja de Sant Salvador del Vendrell. “No és fàcil coincidir perquè el meu fill i la meva neta viuen a Alemanya, així que aprofitem al màxim, veient com ella descobreix els llocs i activitats que feia el seu pare de petit”. La líder del PSC creu que Terrassa és privilegiada, “amb un entorn natural increïble per passejades i excursions”. Si et quedes a la ciutat, recomana “recórrer carrers i descobrir racons amb calma, gaudir de l’arquitectura modernista o visitar la Seu d’Ègara, i fer una escapada a una platja propera”.

Eva Candela, portaveu del PSC

Nebridi Aróztegui

Ona Martínez Esquerra Republicana: “Anirem a Deltebre amb el nen i la meva parella; hem buscat un lloc per desconnectar”

Ona Martínez recomana l’Ametlla de Mar i el delta de l’Ebre, “perquè és on he passat moltes vacances i és un lloc paradisíac que tothom hauria de conèixer. De vegades ens oblidem del sud i val molt la pena posar-lo en valor”, diu. Però també anima a sortir de Catalunya: “Posa’t una motxilla i agafa un tren: un interrail per Europa et permet descobrir països, parlar amb gent... Jo vaig fer els Balcans i és espectacular”.

Aquest estiu, Martínez passarà cinc dies de descans a Deltebre “amb el nen i la meva parella, per relaxar-nos i gaudir de platja i piscina”. Està embarassada del seu segon fill, i explica: “De fet, gairebé no em podré moure, així que hem buscat un lloc amb piscina i platja per desconnectar”. Pels dies que serà a Terrassa, ho té clar: “Amb nens, la piscina de Vallparadís és ideal. I un gelat al Ribera o als Xixonencs és el millor pla d’estiu”.

Ona Martínez, portaveu d`ERC

Nebridi Aróztegui

Marta Giménez, Partit Popular: “Galícia em té el cor robat: la gent, el paisatge, el menjar, tot”

Aquest estiu, a Marta Giménez (PP) li toca treballar i només farà dues setmanes de vacances. Es prendrà deu dies de vacances per Europa amb la família, encara amb la destinació per decidir, però amb ganes de platja: “Segurament serà el sud d’Europa”. També té previst un viatge curt a Galícia amb dues companyes de feina, una d’elles d’allà, i per Nadal potser anirà a Alemanya, que ja va visitar l’any passat i on va néixer el seu pare. Com a destinacions recomanades, destaca la Costa Brava, especialment l’Escala i Empúries, on estiueja des de petita i que defineix com “un lloc especial”. També es declara enamorada de Galícia, “em té el cor robat: la gent, el paisatge, el menjar, tot”, i de les Balears, encara que prefereix visitar-les en temporada baixa.

Per a qui es quedi a Terrassa, recomana gaudir dels espais verds com l’Anella Verda o el parc de Sant Jordi, visitar les Esglésies de Sant Pere, veure una pel·lícula al Cinema Catalunya o aprofitar la gastronomia local: “Tenim molt bons llocs per fer un bon dinar o un bon sopar”. A diferència d’abans, recorda que “la ciutat ara té vida”.