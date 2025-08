“Com a nen, m’hauria agradat perdre una mica més el cap”

Domènec Madrid té 25 anys, és enginyer informàtic i, alhora, monitor voluntari a l’Associació Juvenil Preju Sarau, al barri de la Maurina. Durant l’any fa de monitor els caps de setmana i a l’estiu participa activament al casal i a les colònies que fan a Castellnou de Bages.

Des de quan és monitor d’esplai? L’estiu del 2016, vaig començar només com a monitor del casal d’estiu. Per aquell llavors, feia teatre als Salesians i em van proposar la idea. Va ser a partir del 2018 quan ja m’hi dedicava a ser monitor del Preju durant tot l’any. M’hi vaig quedar pel bon ambient i pel vincle amb els infants i monitors.

Què és el que més li atrapa d’aquesta experiència? Quan passen els anys i els infants et reconeixen pel carrer, saps que alguna cosa els has deixat. Després de passar pel Preju, els nens recorden anècdotes, valors i moments compartits. Això és molt especial.

Com és una jornada al vostre casal d’estiu? El nostre és diferent de la majoria, ja que és de tarda. Tres dies a la setmana, de 17.30 a 20.30 hores. L’hem fet al col·legi Maria Auxiliadora (Salesianes) i només ha estat adreçat a joves de l’ESO, tot i que hem fet tres dies de “patis oberts” on podia venir tothom. Ens agradaria recuperar el casal per a alumnes de primària, com ho fèiem abans de la pandèmia.

La pandèmia va impactar fort. Abans acostumàvem a tenir entre 60 i 70 nens. Tanmateix, el primer any post-Covid en vam tenir menys de deu. Ara estem al voltant dels 20, i sembla que torna a pujar una mica. Després de la pandèmia, els infants s’han acostumat a quedar-se a casa i costa més que vinguin de manera regular.

Com preparen les activitats? A principi de curs, els monitors fem un cap de setmana de programació. Ens reunim tots en una casa per organitzar activitats i definir el fil conductor, així com els valors que volem treballar: la competitivitat sana, la cohesió de grup, etc. Com a centre salesià intentem posar el focus en els valors, amb activitats com “les bones tardes”, on els infants reflexionen després d’un joc. Anem més enllà de l’oci, i penso que això ens diferencia.

El Preju Sarau organitza activitats per als infants durant tot l’any

Si pogués tornar enrere, t’hi apuntaries com a infant? Sempre ho he somiat. Com a monitor has de ser un referent. Però com a nen... m’hauria agradat perdre una mica més el cap.

Com afronten la calor de l’estiu? Afortunadament, hem deixat enrere la sequera i ja podem fer activitats d’aigua, com anar a la piscina de la Maurina. Com a activitat final del Preju, vam fer una excursió en bicicleta al mes de juny i va ser duríssima per la calor.

Les colònies són una setmana intensa, però també gratificant. Sí, per ells és una desconnexió total i se senten lliures. Sense cobertura, convivint amb amics i monitors. Personalment, gaudeixo les colònies com un nen més. És cert que són intenses i esgotadores, però me les prenc com una setmana de vacances.