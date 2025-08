El dermatòleg de Terrassa, Ramon Grimalt, avisa: "No us depileu en sec abans d'anar a la platja"

Anar a la platja és un pla gairebé obligatori durant els mesos d'estiu, i anar a la platja també implica, en molts casos, que més parts del nostre cos estan exposades, tant al sol com a l'escrutini públic. Això últim pot portar a algunes persones a voler estar el més estupendes possibles per lluir la millor versió dels seus cossos als seus ulls.

Entre els tractaments i rituals de bellesa que són més populars per dur a terme abans d'anar a la platja està la depli·lació, ja sigui integral o d'algunes zones concretes. Tot i això, el dermatòleg terrassenc Ramon Grimalt avisa a les seves xarxes socials que no és una bona idea: "No us depileu en sec abans d'anar a la platja", alerta.

Per què? Doncs perquè la depil·lació en sec, també coneguda com depil·lació amb cera, és un procés molt agressiu amb la pell i la irrita més del que sol ser habitual amb altres mètodes, com el cas de la crema depil·latòria.

"Qualsevol tipus d'irritació que la pell rebi abans d'exposar-se al sol pot produir que pigmentem una mica diferent en aquella zona" i la pell acabi enfosquint-se més del compte, ja que el sol penetra més, explica Grimalt. Això passa, sobretot, en àrees del cos que de manera natural ja tendeixen a tenir un color més fosc quan els toca el sol, com la zona angonal i la pell del llavi superior. Així, una mateixa exposició solar pot donar dues tonalitats de pell diferents, un resultat que normalment no és el desitjat pels usuaris.

Per evitar això, el dermatòleg de Terrassa és ben clar: "No irriteu la pell d'una manera voluntaria abans d'exposar-vos al sol"