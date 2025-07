Castells de gamma extra a la diada de Festa Major

Les dues colles castelleres locals han acabat de perfilar aquests dies les construccions que aixecaran durant la Festa Major. Un dels moments més destacats de la festa serà la diada castellera de diumenge al migdia al Raval de Montserrat, que enguany comptarà amb la participació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. El públic podrà seguir amb fascinació com les estructures humanes s’enlairen, mentre l’ambient s’omple d’expectació i emoció. Però això no serà tot: les colles també actuaran dissabte a les 20.15 hores a la Plaça Vella, després dels balls de lluïment de la cercavila, i participaran dilluns a la tarda en la cercavila infantil.

Els Minyons han explicat que aquesta Festa Major volen descarregar els primers castells de gamma extra de la temporada. Dijous a la nit van acabar la preparació a Cal Reig, on van acabar d’esclarir els objectius de cara a diumenge. Els castells que la colla dirigida per Albert Pérez s’ha proposat estrenar són el 5 de 9 amb folre i el 2 de 9 amb folre i manilles, acompanyats del 4 de 9 amb folre. Per a dissabte, els objectius passen pel 2 de 8 amb folre, el 5 de 8 i el 3 de 9 amb folre, segons han informat des de la colla.

A banda de les actuacions, els Minyons obriran Cal Reig diumenge a partir de les 18 hores amb concerts de les Gralles Grillades, Akelarre i Brou.

Pel que fa als Castellers de Terrassa, el seu objectiu principal per a la Festa Major és assolir el primer castell de 8 de la temporada. Tot i les dificultats i els canvis que han hagut de fer a la canalla, que han repercutit en diversos castells, la colla manté l’optimisme.

“Encara voldríem aportar alguna cosa més, però de moment aquest és el punt en què estem: poder fer el 5 de 7, el 7 de 7 i el 4 de 8 com a objectius per diumenge. Som optimistes”, ha explicat el cap de colla, Rafael Català.

La Vella de Valls

Enguany, la diada de Festa Major de Terrassa comptarà amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls com a colla convidada. Els vallencs tenen la intenció de portar fins a Terrassa castells com el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Els de la camisa rosada arriben a la cita després d’haver descarregat el 5 de 9 amb folre i d’haver carregat el 7 de 9 amb folre durant les actuacions de Sant Joan.

Per evitar l’impacte de la calor, la diada s’avança a les 12 del migdia, mitja hora abans de l’habitual.