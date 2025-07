Una edició més, la Guapa i el seu creador, Jordi Grau, l’artista del Taller del Drac Petit, han descobert el Capgròs de l’any, que ha recaigut en la figura del cineasta Caye Casas, director de la reconeguda "La mesita del comedor". Després dels actes protocol·laris de sempre, com la baixada del Drac de Terrassa i les actuacions dels diversos grups de cultura popular de la ciutat davant de l’Ajuntament, Jordi Ballart, alcalde de Terrassa ha ordenat l’inici de la Festa Major i, posteriorment, el bomber egarenc Xavier Casas ha llegit el pregó. La descoberta del Capgròs de 2025, el número 46 de la història, com cada any, s'ha dut a terme entre l’emoció dels aspirants que han assistit a la festa.

Quan es va anunciar la seva capdidatura, el Casinet de l'Espardenyadeia de Casas que és "el millor dibuixant i guionista del món"...segons la seva mare. La seva trajectòria passa pel còmic i la il·lustració però també per les pel·lícules i curtmetratges de terror i comèdia negre, destacant ”Nada S.A”, "Matar a Dios" i "La mesita del comedor", pel·lícula de gènere més premiada del 2023 i que li va valdre un comentari a les xarxes socials del gran Stephen King.

A més de Casas, també van ser nominats en el seu dia com a capdidats d'aquesta edició Pepe Mármol, encarregat de material del Terrassa FC, activista de la cultura popular, el cuiner Alfons Ferrero, l'activista de la cultura popular Antònia Ferrer, la il·lustradora Nadia Hafid, el patge Xiu-Xiu i la pessebrista Montse Nieto.