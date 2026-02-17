Terrassa refà la proposta de la nova xarxa de busos

El disseny de la futura xarxa d’autobusos urbans de Terrassa torna a la taula de treball. El tinent d’alcalde Xavier Cardona ha reconegut durant la darrera Comissió Informativa de Territori i Habitatge que la primera proposta que es va dissenyar per a la futura concessió no ha quallat entre el teixit veïnal de la ciutat i es reajustarà.
La proposta inicial, que ja es va presentar a la Taula de Mobilitat, ha topat amb resistències un cop s’ha analitzat sobre el terreny. “Que ho treballéssim amb la Federació d’Associacions de Veïns (FAVT) no vol dir que hi estiguessin d’acord, sinó que ho vam tractar i vam intentar recollir algunes de les propostes”, ha matisat el representant municipal.
Un dels punts de fricció principals és el trencaclosques que suposa complir l’acord de ple que es comprometia a reduir el pas d’autobusos per la “pacificació” de carrers com ara Garcia Humet i Sant Antoni o donar servei a barris en creixement com Can Colomer. La intenció de fusionar línies ha generat recels: “Si l’autobús fa més volta, perd freqüència, i hi ha associacions de veïns que no ho acaben de veure clar. És complex”, ha destacat Cardona. L’executiu convocarà una sessió monogràfica per presentar la proposta definitiva.
El redisseny del mapa, punt de partida per a la licitació de la futura concessió, arriba en un moment de màxima exigència per al servei, que l’any 2025 va assolir el rècord de 16 milions de viatgers, molt per sobre dels 12 milions per als quals està dimensionat. L’ augment, impulsat per les tarifes bonificades, tensiona la xarxa i fa que alguns vehicles vagin plens en hores punta. Per pal·liar-ho, mentre es consensua la nova xarxa, l’Ajuntament ha fet reajustos i preveu incorporar dos o tres vehicles nous. En paral·lel, la comissió també ha servit per donar explicacions sobre les queixes recents pels retards. El consistori ha aclarit que hi havia un error de sincronització tecnològica: els horaris físics de les marquesines, l’aplicació mòbil i Google Maps oferien dades contradictòries.