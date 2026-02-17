El contenciós contra el Quart Cinturó entre Terrassa i Castellar es trasllada a l’Audiència Nacional

Arran d’una petició de l’Advocat de l’Estat que ha estat estimada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el contenciós administratiu contra el Conveni entre l’Estat i la Generalitat per la construcció del Quart Cinturó entre Terrassa i Castellar del Vallès es trasllada a l’Audiència Nacional i serà jutjat a Madrid. L’oposició a la competència del TSJC formulada per l’Advocat de l’Estat ha estat sostinguda per la Fiscalia, que consideren que un dels signants del conveni, el Ministeri de Transports, actua en virtut de competències en l’àmbit estatal. La Campanya Contra el Quart Cinturó, impulsora del recurs, critica que el TSJC no hagi defensat les seves competències en “una expressió de feblesa”.
La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), representada legalment per l’ADENC, defensa que el Ministeri justifica la construcció del Quart Cinturó emparant-se només en presumptes previsions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i del Pla Específic de Mobilitat del Vallès. Tots dos són instruments de planificació d’àmbit territorial català, sobre els quals la Generalitat té competències exclusives recollides en l’Estatut. En conseqüència, el TSJC, com màxim òrgan judicial de Catalunya, és qui hauria de jutjar aquesta causa.
La Campanya Contra el Quart Cinturó lamenta que el TSJC no hagi defensat les competències que li són pròpies. Asseguren que la renúncia a jutjar el cas des de l’àmbit jurisdiccional territorial que pertoca en favor de l'Audiència Nacional és una expressió de feblesa, de qui es veu a si mateix com un òrgan subsidiari, com una delegació sense atribucions.
Després d’aquesta resolució del TSJC, la CCQC, representada per l’ADENC, ja ha comparegut a l’Audiència Nacional, per tal que el procediment legal del contenciós administratiu procedeixi, ara en castellà.