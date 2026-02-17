Terrassa vol integrar-se a la Xarxa d’Espais i Parcs Agraris per reforçar la protecció de l’Anella Verda

Terrassa ha expressat la voluntat d’incorporar-se a la Xarxa d’Espais i Parcs Agraris de la província de Barcelona, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona que té com a objectiu preservar i gestionar les terres de conreu i les pastures per garantir la continuïtat de l’activitat agrària. Actualment, la xarxa agrupa una desena d’espais que representen prop d’una cinquena part dels municipis de la demarcació i més de 100.000 hectàrees.
La voluntat municipal s’ha fet pública en el marc de la IV trobada tècnica de la xarxa, celebrada al casal cívic del Vapor Gran, on s’ha presentat el decàleg que en fixa els principis, s’ha exposat la planificació prevista per al període 2027-2029 i s’han detallat els criteris per elaborar els plans de gestió i desenvolupament dels espais agraris.
Un dels actius principals de Terrassa en aquest àmbit és l’Anella Verda, que constitueix el principal patrimoni natural del municipi. Aquest entorn, amb unes 4.400 hectàrees de boscos, camps i torrents que envolten la ciutat, té com a objectius fomentar un ús social responsable, preservar els connectors ecològics i recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, tot promovent l’activitat de les masies i del sector primari.
En l’àmbit agrícola, l’Anella Verda disposa d’unes 450 hectàrees destinades al conreu de cereal d’hivern, pastures i horta. A més, unes 60 hectàrees de propietat municipal es treballen mitjançant contractes de conreu vigents des del 2017. En els darrers anys també s’ha impulsat la recuperació de varietats locals i productes amb valor afegit, com la vinya, així com iniciatives específiques com la col brotonera.
Pel que fa a la ramaderia, el territori acull explotacions en règim semiintensiu que contribueixen a la gestió forestal mitjançant la pastura. Destaquen el ramat d’ovelles de Torrebonica, amb més de sis-centes caps que pasturen en finques municipals, i el ramat de cabres de Can Bogunyà, orientat a la producció de carn i formatges, així com una granja de vedells.