Constitueixen una Comissió de conciliació al Karmel sense comptar amb les famílies denunciants

El Departament d’Educació ha constituït una Comissió de conciliació per al centre docent privat concertat Mare de Déu del Carme de Terrassa (Karmel), en el marc del conflicte obert arran de les denúncies de presumpte “gir ideològic” formulades per més d’un centenar de famílies agrupades sota la plataforma Recuperem el Karmel.
Segons la resolució, la comissió estarà formada per un representant de l’Administració educativa competent, el titular del centre o la persona en qui delegui, i un representant del Consell Escolar escollit per majoria absoluta entre els professors o els pares d’alumnes que en formin part. La constitució d’aquest òrgan s’ha de produir en un termini màxim de quinze dies hàbils des de la notificació al centre.
Tanmateix, el grup de famílies denunciants assegura no haver estat informat ni convocat pel Departament d’Educació. Segons explica el seu advocat, Miguel Morales-Sabalete, “el que sabem ho hem conegut a través de la premsa”.
Morales-Sabalete destaca que “estaran representats el centre i el consell escolar, en cap cas el grup de famílies agrupat sota la plataforma Recuperem el Karmel, les que han denunciat tota la situació”. I afegeix: “Amb nosaltres no s'ha posat en contacte ni l'escola ni Educació. No hem rebut cap informació ni cap convocatòria. Una conciliació sense una de les parts no representa el col·lectiu. Els consells escolars acostumen a avalar les mesures que prenen les direccions del centre. Si no hi som nosaltres, serà un simple tràmit”.