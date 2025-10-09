La FOOT celebra el Dia Mundial de la Visió amb revisions gratuïtes a la Plaça Vella

La Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la UPC ha sortit aquest dimecres al carrer per celebrar el Dia Mundial de la Visió, que es commemora el 9 d’octubre. Estudiants i professorat han ofert revisions visuals gratuïtes i consells per fomentar hàbits saludables des d’una carpa instal·lada a la Plaça Vella, on des de les 12 hores s’hi han acostat desenes de persones.
La iniciativa, impulsada conjuntament amb el Centre Universitari de la Visió (CUV-UPC), vol conscienciar sobre la importància de fer-se revisions de manera periòdica i detectar a temps possibles problemes oculars. “La majoria de persones no ens fem prou revisions visuals”, explica Núria Vila, directora del CUV. “S’aconsella fer-les cada dos anys, encara que no hi hagi símptomes. És especialment important en els nens, perquè una mala visió pot afectar el rendiment escolar, i també en la gent gran, per detectar precoçment presbícia o cataractes”.
L’activitat, que ja és una cita habitual a Terrassa, té també un fort component social i educatiu. “És una tasca de sensibilització i de difusió”, destaca Aurora Torrents, degana de la FOOT. “Gràcies a aquesta carpa, sensibilitzem la comunitat de Terrassa i donem a conèixer la nostra facultat. Molta gent ja ens coneix i repeteix any rere any”.
La majoria de persones que s’hi acosten són gent gran o ciutadans que han notat algun canvi en la seva visió. “No sortiran amb ulleres ni amb un diagnòstic, però sí amb una primera valoració que pot ajudar-los a fer el pas d’anar a l’especialista”, apunta Torrents.
Per als estudiants, l’experiència és també una oportunitat d’aprenentatge real. “A mi m’ajuda molt”, explica Ivet Mampel, estudiant de segon curs. “Hi ha instruments que encara no havia utilitzat i és una bona manera de posar en pràctica el que aprenem i de tractar amb pacients reals”.