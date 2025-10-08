Terrassa assegura que compleix amb la ZBE

L’Ajuntament de Terrassa destaca que “està complint amb la normativa vigent i que el desplegament de la zona de baixes emissions (ZBE) avança segons el calendari previst” després de la petició d’informació de la Fiscalia General. La qüestió ha estat tramitada a través d’un requeriment de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire de la Generalitat, que està centralitzant la recollida de dades dels ajuntaments catalans afectats per la implantació de la ZBE.
L’actuació del Ministeri Fiscal s’emmarca dins un expedient governatiu obert a nivell estatal. L’objectiu és verificar el grau de compliment de la Llei estatal de canvi climàtic, que obliga municipis de més de 50.000 habitants, com Terrassa, a implementar zones amb restriccions de circulació per als vehicles contaminants.
Des dels serveis municipals de Mobilitat de Terrassa recorden que “el sistema de control i sancions està condicionat per la plataforma tecnològica gestionada per la Generalitat”. Les càmeres que registraran els vehicles per multar els incompliments encara no estan actives; el procés sancionador ha de començar a funcionar durant l’últim quadrimestre del 2025, com ja s’havia anunciat.
Per tal de poder fer ús d’aquest sistema, l’Ajuntament preveu signar properament un conveni amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que serà l’òrgan competent per gestionar el procediment de control.
A la ciutat, el consistori té previst iniciar al novembre una campanya informativa per preparar la ciutadania. Paral·lelament, tramita des d’abans de l’estiu l’ampliació del perímetre de la ZBE fins al carrer d’Àngel Sallent, una modificació que es preveu aprovar definitivament en el ple del mes d’octubre.