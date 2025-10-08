Miki Núñez, en la seva tornada a "Operación Triunfo": “Sento que tot el que he d’explicar ara, ho he de fer en català”

El cantant terrassenc Miki Núñez ha visitat aquest dimecres l’acadèmia d’Operación Triunfo, ubicada al Parc Audiovisual de Catalunya de Terrassa, per compartir la seva experiència amb els nous concursants del programa. Durant la seva intervenció, l’artista ha reivindicat el català com a llengua d’expressió artística i ha animat els joves a mantenir-se fidels a la seva identitat.
“Últimament, estic fent molta música en català. No deixaré de banda el castellà, però ara mateix sento que tot el que he d’explicar ho he de fer en català, és la meva llengua materna i com millor m’expresso”, ha declarat Núñez. L’artista ha volgut valorar la normalització del català en l’escena musical més enllà de Catalunya: “Crec que ha arribat el moment que, igual que molta gent canta cançons en anglès, també les puguin cantar en català tot i no ser la seva llengua. Per què no podria cantar en català fora de Catalunya?”.
Trobada entre terrassencs: Guillo Rist i Miki Núñez
La jornada ha deixat també un dels moments més esperats per als terrassencs: la trobada entre Miki Núñez i Guillo Rist, els dos únics artistes de Terrassa que han passat pel programa. La conversa entre tots dos ha estat plena de complicitat i bon humor. “Crec que coneixes a un noi de la meva banda, el meu baterista Òscar. La seva dona és la secretaria de l’EUIT a Terrassa, on tu estudiaves”, li ha comentat Miki. “És el professor del meu pare!”, ha respost Rist, provocant les rialles dels presents. Núñez ha conclòs amb una frase molt seva: “Terrassa és una ciutat de més de 220.000 habitants, però que sembla un poble, tothom es coneix amb tothom”.
El cantant, que actualment viu a Matadepera, ha compartit també diversos consells professionals amb els concursants d’OT, destacant la importància de treballar amb un equip de confiança i mantenir-se arrelat al lloc d’on vens. “Busqueu a gent per treballar que us acompanyi, i que no us empenyi. Jo estic molt content amb la meva, que a més és d’aquí Catalunya, Música Global”, ha explicat. “Segueixo amb la meva banda de sempre, gent de Terrassa, gent de casa meva”, ha afegit.
Núñez ha avançat que es troba immers en la preparació d’una nova gira, en nous projectes televisius i que, per tercer any consecutiu, serà l’encarregat de presentar les Campanades de TV3.