El nou Mercadal ja funciona: "S'hi veu més ambient"

El Mercadal de Martí l’Humà ha estrenat aquest dimecres el seu nou model amb una jornada marcada per la normalitat i un ambient animat, tot i la reducció d’unes cent parades respecte al format anterior. El mercat passa de 319 a un límit de 219 llicències actives —prop d’un 30% menys—, una disminució que respon a diversos factors com jubilacions, impagaments, incompareixences o dificultats administratives. Segons informa l'Ajuntament, s’han concedit el 97% de les concessions de tot el Mercadal, diverses, completades a les darreres hores.
En el primer dia de funcionament el tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha valorat molt positivament el canvi: "Hem pogut obrir a les 9 hores amb total normalitat. El servei municipal de Comerç ha estat present des de primera hora i ha ajudat i supervisat el muntatge de les parades, que s’ha dut a terme amb facilitat, ja que els i les paradistes havien estat prèviament informats. També ha funcionat molt bé el dispositiu policial que s’ha preparat i en aquest sentit, no s’ha detectat cap incidència de trànsit ni de cap tipus, l’accés ha estat fluït al llarg del matí». Pel que fa a les parades, avui han muntat un 97% de les 209 totals, el que suposa que només n’han faltat una desena que no han informat dels motius pels quals no s’han establert avui al Mercadal.
Per garantir un funcionament fluid en aquesta primera jornada, l’Ajuntament ha desplegat aquest ampli dispositiu de control i seguretat. Quatre punts d’accés a la franja sud han facilitat el muntatge, mentre que s’ha restringit l’entrada pel vial nord. Patrulles d’agents municipals i personal de control han ajudat els paradistes a trobar la seva nova ubicació i a resoldre dubtes, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte del canvi. La majoria de parades han mantingut el seu emplaçament habitual, mentre que les que se situaven més enllà del carrer Provença s’han reubicat en zones consensuades amb els propis venedors.
Entre els paradistes, la percepció general ha estat positiva. David Vilà, venedor de roba de llit, explica que “el Mercadal està molt igual que abans, però ara es veu més concentrat, com si hi hagués més ambient”. Segons diu, “la gent ve igual, però el fet que hi hagi menys parades fa que hi hagi més moviment”. Vilà assegura que l’entrada ha estat “molt fàcil” i que no ha tingut cap problema: “Ja ens coneixen, tot ha estat molt àgil i bé”.
També satisfet es mostrava Antonio Guzmán, paradista de moda íntima, que destaca que “no he notat gaire canvis” i valora positivament que el nou model “faci neteja” i posi ordre: “S’han reduït les parades que no complien, i això em sembla molt bé. Tots hem d’estar en igualtat de condicions”.
Tot i alguns moments de confusió en les entrades, especialment a primera hora, la jornada s’ha desenvolupat sense incidències greus. Maria Celia Cárdenas, paradista de moda infantil, admet que “ha estat una mica complicat al principi perquè la gent no sabia per on havia d’entrar”, però considera que “és normal per ser el primer dia”.
Debat de la ubicació del Mercadal?
Les queixes d’alguns empresaris del Polígon Nord per la ubicació del Mercadal no semblen compartir-se entre els paradistes. “Per a mi és un lloc ideal —afirma David Vilà—, hi ha aparcament i transport públic; a Terrassa estic bé aquí”. Cárdenas coincideix: “Nosaltres estem bé. Entenc que l’entrada pot complicar, però és només un matí a la setmana”.
La possibilitat d'un segon Mercadal
Mirant al futur, la idea del possible establiment d’un segon dia de Mercadal, en dissabte —una idea encara "verda", com informa el president de l'Associació de Paradistes, Jaime Santiago—, genera opinions diverses. Cárdenas s’hi mostra partidària: “Jo soc de les que han lluitat per aquest segon Mercat. Si pot ser més al centre, millor”, diu posant l'exemple del mercat de Granollers, a la mateixa Porxada. Guzmán, per la seva banda, creu també que “no estaria malament si es fa en una ubicació més cèntrica i amb una oferta més selectiva”, i explora la possibilitat d'emprendre petits mercats distribuïts pels dies de la setmana, a diferents barris de la ciutat, com es duu a terme a Sabadell. D'altra banda, Vilà n'és més reticent: “Jo això ho trobo malament —opina—, perquè el dissabte pot quedar fluix. L'essència i tradició de Terrassa és als dimecres”.