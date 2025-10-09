El MNACTEC tancarà vuit mesos per obres de millora de l’eficiència energètica i el confort climàtic

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) tancarà temporalment les seves portes del 20 d’octubre de 2025 al 30 de juny de 2026 per dur a terme unes obres de millora del confort climàtic i de l’eficiència energètica de l’edifici. L’actuació, amb un cost de 4,2 milions d’euros, s’emmarca en el Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP), finançat pels fons europeus Next Generation EU.
Durant els vuit mesos que duraran els treballs, el Museu restarà tancat al públic, tot i que es mantindrà una activitat reduïda per a centres educatius i es podran continuar consultant els recursos digitals del MNACTEC. Entre octubre i desembre de 2025, també es mantindrà en funcionament el projecte itinerant MNACTEC Bus, que visitarà diversos municipis catalans amb continguts sobre tecnologia, energia i patrimoni industrial.
Entre les principals actuacions previstes hi ha la substitució del sistema de climatització de gasoil per aerotèrmia, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en una superfície de 452 m², la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i la mecanització de les obertures de ventilació de la nau principal per millorar el comportament tèrmic de l’edifici. També s’hi instal·larà un sistema de gestió intel·ligent per controlar la climatització, l’enllumenat i el consum energètic. Les obres, que gestionarà l’empresa pública Infraestructures.cat, inclouran igualment millores en la seguretat contra incendis del recinte.
Malgrat el tancament, el Museu oferirà 13 activitats educatives adreçades a escoles, algunes de les quals es podran fer a les aules del MNACTEC o bé en format “En ruta” directament als centres. A més, continuaran disponibles la visita virtual, el Canal MNACTEC, la revista digital Eix i les col·leccions en línia.
Del 6 al 8 de novembre de 2025, el Museu acollirà també les XIII Jornades de Patrimoni Industrial de Catalunya, organitzades per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC).