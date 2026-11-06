De la tecnologia a la salut: un viatge a la Terrassa dels setanta a través de la realitat virtual

L’alumnat de l’assignatura Projecte Avançat d’Empresa del CITM ha presentat un projecte que proposa una experiència immersiva a través d’ulleres de realitat virtual que transporta els usuaris a la Plaça Vella de Terrassa dels anys setanta. Aquesta iniciativa d’aprenentatge, que fusiona tecnologia audiovisual, història local i salut, ha estat presentada a la V Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia, celebrada al campus de la UPC.
Segons ha afirmat Maite Garolera, directora del Grup de Recerca Clínica del Cervell, Cognició i Comportament al CST, l’objectiu principal del projecte és cobrir una necessitat. Garolera ha explicat que cada cop tenim una població més envellida –més d’un 20% de les persones té més de 65 anys– i, per aquest motiu, el CST treballa perquè la gent gran pugui tenir autonomia cognitiva.
En aquest sentit, la reminiscència urbana resulta una eina interessant. El projecte explora els efectes cognitius i emocionals de la reminiscència en l’àmbit de la salut, també com a eina per a l’ús de la memòria a llarg termini. Galera ha explicat que “la reminiscència consisteix a fer un retorn al passat i utilitzar aquests elements per estimular el cervell, activant la memòria, el llenguatge i el contacte entre persones” i, com el focus està posat en la gent gran de Terrassa, resultava idoni recrear un escenari tan significatiu com la Plaça Vella dels anys setanta, “buscant elements, personatges i circumstàncies”.
El projecte s’ha desenvolupat seguint una metodologia estructurada en quatre fases, combinant recerca, creativitat, desenvolupament tecnològic i validació amb usuaris. La primera fase va consistir a realitzar una recerca històrica i tecnològica. La segona fase implicava definir el concepte de l’experiència, desenvolupant la narrativa, el format, les mecàniques d’interacció i els elements de gamificació. Durant la tercera fase es va desenvolupar un prototip funcional de l’experiència en realitat virtual, integrant els continguts històrics, els recursos audiovisuals i els elements interactius i, finalment, a la quarta fase es va avaluar el projecte amb alguns usuaris.
La Nora Pastoret, estudiant del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia i participant de la iniciativa, ha conclòs la presentació fent un balanç del projecte. L’aprenentatge conjunt i el caràcter formatiu del projecte destaquen com les parts més positives, mentre que la falta de temps ha provocat que el projecte no hagi assolit el seu màxim potencial.
No obstant això, la Marta Fernández, sotsdirectora de Relacions amb Empresa i Internacional i professora del CITM, ha confirmat que entre els pròxims passos que tenen previstos hi ha “donar continuïtat a l’aliança d’administració, hospital i universitat per tal de consolidar un instrument obert a la ciutadania, que combina salut cerebral i coneixement del patrimoni cultural”.
V Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia
Aquest cas d’èxit de transferència entre administració, hospital i universitat ha estat presentat dins el marc de la V Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia, celebrada al campus de la UPC.
Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitats i Transferència de Coneixement, juntament amb Jordi Voltas, director de l’ESEIAAT, han donat la benvinguda als assistents de la jornada. Voltas ha destacat la importància que els enginyers i el talent tecnològic entri en contacte amb els inversors. En aquest sentit, ha declarat que “cal que els diferents agents ens donem la mà, entre nosaltres i amb els diferents inversors”.
D’altra banda, Joan Salvador ha reivindicat el paper del campus universitari de la UPC com un dels millors de tota Catalunya. A més, ha esmentat els diferents organismes que afavoreixen l’ambient universitari i innovador arreu de la ciutat, concloent en què “Terrassa és un ecosistema perquè ha après a treballar conjuntament, amb confiança i col·laboració”.