Ja hi ha data per l’encesa de llums de Nadal: coincidirà amb la jornada de reflexió del 29-N

L’inici oficial de la campanya de Nadal a Terrassa ja té dia i hora marcats al calendari. Segons ha pogut confirmar aquest mitjà, la tradicional encesa dels llums ornamentals tindrà lloc el pròxim dissabte 28 de novembre, al voltant de les 18 hores, coincidint amb la foscor del vespre i, si res fa canviar la tradició, la presentació del pessebre municipal al raval de Montserrat.
L'acte tornarà a comptar amb el format breu i familiar que s'ha consolidat els darrers anys, protagonitzat per l’Estel (la Fada de la Llum) i en Llumí (el guardià de Nadal), dos personatges molt estimats que basen la seva aparició a fer realitat els desitjos dels assistents.
La tria d'aquesta data converteix el dissabte 28 de novembre en una jornada especialment intensa a la ciutat. L'encesa de llums no solament coincidirà amb l'inici del Black Friday i la celebració de l'entrega del premi Terrassenc de l’Any, sinó que s'esdevindrà en plena jornada de reflexió de les eleccions generals del 29-N.
Paral·lelament, i seguint el calendari habitual, està previst que durant la vigília —divendres 27 de novembre— ja obrin les portes atraccions com la pista de gel de la Nova i la tradicional Fira de Santa Llúcia (encara per confirmar). D'altra banda, el tobogan gegant que s'ubicarà a la plaça del Primer de Maig entrarà en funcionament del 18 de desembre
La Maurina tindrà ruta pròpia del Trenet de Nadal
Més enllà dels actius del centre, l’Ajuntament continuarà apostant per la descentralització de la campanya. El Trenet de Nadal tornarà a ser una de les principals atraccions per als més petits i recorrerà diferents zones de Terrassa, consolidant un model que en l'edició anterior ja va arribar a punts com el Centre, Can Boada, Can Palet, Sant Pere Nord i Sant Pere, les Arenes i la Grípia, Can Roca, Can Parellada, Ca n’Anglada, Roc Blanc o el sector de Montserrat, Torre-Sana i Vilardell.
Una de les novetats d'enguany s'ha donat a conèixer aquest dijous durant la presentació de la Festa de la Paella, organitzada per l’associació de comerciants de la Maurina: el barri comptarà amb una ruta pròpia del trenet, a diferència de l’any passat quan compartia recorregut amb Ca n’Aurell.