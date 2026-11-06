Adeu als vells pals de fusta: Terrassa renova la xarxa elèctrica de baixa tensió

L'Ajuntament de Terrassa i Endesa estan duent a terme aquest 2026 un conjunt de treballs de reforma i millora tecnològica de la xarxa elèctrica de baixa tensió en diferents punts del municipi. L'objectiu d'aquesta intervenció conjunta és millorar la integració de les infraestructures en l'entorn urbà, com també incrementar la qualitat, la seguretat i la continuïtat del servei elèctric per als veïns i veïnes.
Els treballs consisteixen a retirar el cablejat aeri existent per substituir-lo per un nou cable trenat d'última generació que es grapa directament a les façanes dels immobles. Aquesta actuació permet eliminar els suports aeris i els pals de fusta ubicats a les voreres, guanyant espai per als peons i reduint l'impacte visual de la xarxa.
Fins a la data, ja s'han desinstal·lat més de dos quilòmetres de cablejat aeri, substituïts per 1.679 metres de xarxa trenada, i es preveu la supressió total de 65 cadiretes de suport i 16 pals de fusta. De manera complementària, les obres inclouen enllaços subterranis de baixa tensió per disposar de vies alternatives d'alimentació que redueixin el temps de resposta davant possibles incidències.
Aquest mes s'han iniciat les obres al carrer d'Irineu cantonada amb Arquimedes, després d'haver completat ja les actuacions als carrers de Colom, Girona, Marquès de Comillas –a l'altura de Transversal i Balmes–, Anglaterra i Maresme amb Bages. Abans de finalitzar l'any, els treballs s'estendran als carrers de l'Emperadriu Eugènia –entre l'avinguda de l'Abat Marcet i el carrer de Lleida–, Monturiol, la cruïlla del carrer de l'Autonomia amb el de Pla de l'Ametllera, i el carrer de Ramón y Cajal.
Inversió continuada i coordinació tècnica
El conjunt d'actuacions d'aquest any suposa una inversió de 317.000 euros assumits per Endesa, en el marc del compromís municipal de renovar progressivament els suports aeris i augmentar l'eficiència energètica de la ciutat. Aquesta xifra s'afegeix als 427.000 euros invertits des de l'any 2022 en la mateixa línia de feina, preparant la xarxa per absorbir puntes de demanda i l'increment d'electrificació futur.
En el marc d'aquesta col·laboració institucional, el pròxim 18 de novembre es constituirà la primera Taula Tècnica entre l'Ajuntament de Terrassa i E-Distribución. Aquest nou espai estable de treball servirà per fer el seguiment de les inversions, la resolució d'incidències i la planificació d'intervencions a la via pública.
El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha explicat que "entre les qüestions que es volen abordar de manera preferent, destaca la identificació i inventari dels suports existents al municipi, com també l'anàlisi del seu estat i funcionalitat, per poder procedir a una planificació progressiva que permeti la seva retirada, reubicació o substitució, sempre que les condicions tècniques i operatives ho facin viable".