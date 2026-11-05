S’obre l’adjudicació dels 51 habitatges de protecció oficial a l'AEG: així funciona la compra per a 75 anys

Un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible a Terrassa. Aquest dijous, 5 de novembre, s'ha obert oficialment el procés d’adjudicació de 51 habitatges de protecció oficial (HPO) al sector AEG, una de les zones en transformació més destacades del municipi. La promoció, que construirà la Fundació Salas a la parcel·la ubicada al carrer de les Cosidores número 14, s’aixecarà sobre un solar municipal fruit d’una permuta entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.
La gran particularitat d'aquesta promoció és la seva fórmula d'adquisició, ja que els habitatges s'adjudicaran en règim de dret de superfície durant un termini de 75 anys. Això significa que les persones beneficiàries adquireixen la propietat de l'edificació durant aquest període, mentre que l'Ajuntament manté la titularitat del sòl. Una vegada exhaurits els 75 anys, la propietat de l'immoble retornarà directament al municipi, mantenint la seva qualificació com a HPO de règim general durant tota la vigència del dret.
Tenir un habitatge en dret de superfície planteja sovint dubtes sobre el seu ús quotidià i futur. Segons recull la normativa vigent de l'Habitatge de Protecció Oficial (HPO) de la Generalitat de Catalunya, el titular pot disposar del pis com a residència habitual, però amb condicions marcades per la seva naturalesa protegida. L'habitatge es pot vendre a terceres persones abans que s'acabin els 75 anys, però el preu de venda estarà sempre limitat pel mòdul d'HPO fixat per l'Agència de l'Habitatge i el comprador haurà de complir també els requisits d'accés a HPO. Pel que fa al lloguer, la legislació prohibeix arrendar-lo de manera lliure com a inversió: només es permet en situacions d'excepció justificades, prèvia autorització de l'administració i sempre sota un preu màxim regulat.
Per optar a un d'aquests 51 pisos, comercialitzats per la Fundació Salas amb el vistiplau de les administracions, cal complir les condicions establertes a les bases i estar inscrit prèviament al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. Les persones interessades han d'enviar un correu electrònic a l'adreça promocionaeg@salas.plus indicant el seu nom, cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic, ja que les sol·licituds es gestionaran per ordre d'arribada. Les bases completes del procés es poden consultar tant al portal de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya com a la web d'Habitatge Terrassa.
Aquesta nova promoció al sector AEG pretén reforçar l'estratègia municipal per fer front a la fort demanada d'habitatge assequible a la ciutat. Precisament, aquesta actuació se suma a l'anunci realitzat fa poques setmanes pel govern municipal sobre la compra d'un edifici de 35 habitatges protegits, amb els seus corresponents aparcaments i trasters, al carrer Mallorca número 59, al barri de la Maurina. Amb aquesta adquisició realitzada a través d'Habitatge Terrassa, el municipi incorporarà la finca directament al parc públic de lloguer assequible, garantint que tant la propietat del sòl com la de l'edifici quedin íntegrament en mans públiques.