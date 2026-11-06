Arriba una segona festa major a Terrassa: així serà l'homenatge a la figura de Jan Grau

Terrassa viurà una segona Festa Major aquesta tardor. La ciutat organitzarà una celebració excepcional per retre un gran homenatge a Jan Grau, un dels grans impulsors i renovadors d'aquesta festivitat a la ciutat, així com de la seva cultura popular i tradicional, traspassat el novembre de 2025. Aquesta celebració als carrers de Terrassa respon exactament a la voluntat que el mateix Jan Grau va expressar en vida. Tal com recorda el seu fill Artur Grau, quan li preguntaven què faria la família el dia que ell faltés, la seva resposta era clara: "Mira, nen, jo el dia que me'n vagi, foteu una festa major i no m'atabaleu". D'aquesta manera, la iniciativa neix per homenatjar la seva figura i, al mateix temps, reconèixer tota una generació de persones que, des del final del franquisme i l'inici de la democràcia, es van dedicar a fer gran la cultura popular.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha subratllat la importància de "mantenir viu aquest llegat", recordant que en Jan tenia molt clar que la força de la cultura popular no rau únicament en les figures o en les celebracions," sinó en les persones, entitats i famílies que omplen les places de vida i de comunitat."
La jornada festiva a Terrassa tindrà lloc el dissabte 14 de novembre. La meitat de la tarda marcarà l'inici dels actes al Raval, on a les quatre de la tarda es trobaran plantades les figures de les colles locals participants i d'una vintena d'entitats convidades d'arreu del territori, com Badalona, Calella, Vilafranca o Reus. Serà llavors quan tindran lloc els parlaments institucionals i l'arrencada oficial de la festa, que comptarà amb la presència i el ball del capgròs d'en Jan Grau al costat de les figures més afins.
A continuació, al voltant de les 16.15 hores, una gran cercavila recorrerà el centre de la ciutat des del Raval discorrent pel carrer de Gavatxons fins a arribar a la Plaça Vella. En aquest punt, les colles realitzaran les seves exhibicions de lluïment individual i conjunt. En acabar la cercavila i les mostres de les colles, la mateixa Plaça Vella acollirà un concert i ball de gralles d'estil festiu i desenfadat.
La nit terrassenca es clourà amb un gran espectacle pirotècnic a un quart de deu del vespre, situat a la confluència de l'avinguda de l'Abat Marcet amb la ronda de Ponent. Es tracta del castell de focs recuperat de la darrera Festa Major, que no es va poder disparar en el seu moment per l'elevat risc d'incendi, i on la comitiva serà acompanyada per la figura del Drac. La jornada culminarà definitivament amb una actuació musical a la plaça de Lluís Companys.
El diumenge 15 de novembre, la commemoració es traslladarà a Badalona, ciutat on Jan Grau va residir durant els darrers trenta anys, per acollir la part més institucional de l'homenatge al Teatre Zorrilla. Aquest acte reunirà la família, amics, autoritats i entitats de diferents punts del país. Durant la trobada es repassarà la seva trajectòria en els mitjans de comunicació i en l'animació infantil —amb la participació de figures com Miqui Jiménez o Jaume Bernadet—, s'hi estrenarà un vídeo documental sobre el seu llegat i es podrà veure en directe el ball dels Gegants de Terrassa, els Gegants de Badalona i el ball de l'Àliga de Cardona.
La imatge d'aquesta celebració ha estat creada per la seva filla, la il·lustradora Xantal Grau. El cartell presenta un retrat central d'en Jan amb la seva característica pipa i la càmera de fotos, envoltat d'elements festius que van marcar la seva vida. La Xantal explica que el disseny busca reflectir les dues cares del seu caràcter: la part juganera i la faceta seriosa i respectuosa amb els protocols institucionals, oferint un tastet de la seva personalitat multifacètica i de totes les iniciatives en què s'hi va implicar.
Les colles que hi participaran seran:
Drac de Terrassa
Drac de Vilafranca
Pàjara de Terrassa
Capgrossos de Terrassa
Gegants de Terrassa
Gitanes de Vilafranca
Mulassa de Badalona
Gegants del Pi
Ball de Gitanes de Ribes
Gegants de Reus
Bastoners de Terrassa
Gegants de Calella
Ball del Serrallonga de Terrassa
Castellers de Terrassa
Minyons de Terrassa
Àliga de Terrassa
Gegants i Capgrossos de Badalona