Comuns Terrassa reclama accelerar les polítiques d’habitatge i fixar l’objectiu del parc social en el 15%

Comuns Terrassa va instal·lar aquest dimecres, 4 de novembre, una parada informativa al Mercadal en el marc de la precampanya per a les eleccions generals del 29 de novembre. L’acció ha comptat amb la presència de Glòria B. Soria, cap de llista de Comuns Terrassa, i Ramon Gutiérrez, regidor a Sant Cugat i candidat número 10 de Comuns-Front Ampli per Barcelona, qui han mantingut un contacte directe amb la ciutadania per exposar el seu programa en matèria d'habitatge.
Durant l'atenció als mitjans i veïns, Ramon Gutiérrez va detallar les prioritats de la candidatura per afrontar l’emergència habitacional des de l’àmbit estatal. Gutiérrez va subratllar la urgència de limitar l’acumulació d’immobles en mans de grans tenidors i fons d’inversió, com també d'impulsar una inversió pública sostinguda que ampliï el parc d’habitatge assequible de manera permanent.
A més, el candidat ha defensat que les administracions públiques han de disposar de més recursos financers i eines jurídiques per adquirir habitatges existents i mobilitzar el gran volum de pisos buits.
L'habitatge a Terrassa: "Un 10% el 2031 no és suficient"
Per la seva banda, Glòria B. Soria va centrar la seva intervenció en la realitat local, posant el focus en la protecció del sòl públic. "L’habitatge públic no es ven, es defensa i s’amplia", va reivindicar, recordant que actualment Terrassa compta amb un 8,2% del seu parc destinat a polítiques socials.
Soria va fer referència a l'aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge 2026-2031, duta a terme pel Ple municipal aquest dimarts. Tot i que el pla preveu assolir un 10% d'habitatge social l'any 2031, la dirigent local va advertir que la fita queda lluny del 15% que fixa el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.
"És un pas, però no és suficient. Terrassa ha d’anar més enllà i treballar per arribar al 15%, amb més recursos públics i més capacitat per incorporar habitatges al parc social", va defensar.
Solars de Foment i adquisició de Pau Marsal i Wagner
Per a la formació, la construcció de noves promocions no pot ser l'única via; cal apostar decididament per la compra directa d'immobles, les cessions i la mobilització de pisos buits. En aquest context, Soria va posar sobre la taula dos projectes concrets a la ciutat:
- Els solars de Foment de Terrassa (antic espai de Fupar): Després de aturar-ne la venda, Comuns exigeix que aquests terrenys es preservin per a habitatge protegit de lloguer, reservant-ne un 50% per a joves de fins a 35 anys.
- Els 114 habitatges de Pau Marsal i Wagner: va reclamar que l’Ajuntament participi en la compra dels sis blocs d'aquests carrers, on viuen prop de 350 persones. Aquesta operació s'hauria de plantejar de forma conjunta amb la Generalitat, el tercer sector i cooperatives d'habitatge per protegir les famílies i incorporar els pisos al mercat assequible.
Comuns Terrassa conclou que l'aprovació del Pla Local d'Habitatge ha de ser "un punt de partida i no un sostre d'ambició", i insta el govern municipal a prioritzar el dret a l'habitatge en les seves decisions i pressupostos