El lateral del camí de Can Gonteres queda llest

Des de feia un temps que la Diputació de Barcelona va reconvertir el camí de Can Gonteres en una carretera urbana més moderna i segura. Les obres d’aquest camí de de Rellinars a Can Gonteres (VC-019), a Terrassa, van dotar la carretera de les característiques necessàries i, així, van poder-la incorporar a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona amb el codi B-6431 durant la passada primavera d’aquest any.\r\n\r\nEl cas és que el camí comptava amb un voral just per a la circulació de vianants, a tocar de la circulació de vehicles. Ara, aquest conflicte queda resolt, amb la substitució de la cuneta triangular formigonada per una cuneta de formigó transitable. La longitud del camí és de 1.016 metres i durant les obres s’ha millorat el traçat en diferents punts, s’ha eixamplat la calçada, s’han implantat dos nous passos de vianants amb enllumenat i s’ha dut a terme l’execució de berma formigonada al marge esquerre de la carretera per donar continuïtat a l’existent.\r\n\r\nTambé s’han reposat els serveis afectats eliminant els trams sota calçada i també han tingut lloc mesures correctores amb hidrosembra. El pressupost total d’aquest projecte ha tingut una inversió total de 776.431,14 euros. Amb aquesta transformació es millora la connectivitat de Can Gonteres amb el nucli urbà de Terrassa, cosa que fa molts anys que demanaven els residents \r\n