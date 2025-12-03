Terrassa porta el Nadal als districtes amb l'encesa dels arbres

Terrassa va viure dimarts una tarda-vespre especialment festiva amb la celebració dels actes d’encesa simbòlica dels arbres de Nadal dels districtes 4, 5 i 6. L’alcalde, Jordi Ballart, va encapçalar les tres cerimònies, acompanyat en tots els casos del tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, i de diversos representants municipals.
L’encesa del Districte 6 va tenir lloc a la zona de l’AEG, a la carretera de Castellar amb l’avinguda Jaume I, amb la presència del regidor del districte, Alberto Muñoz. L’acte, organitzat per l’Ajuntament, va comptar amb la col·laboració i participació de l’Associació Veïnal d’Ègara i de l’Associació de Dones Baha’is.
A la plaça d’Agustí Bartra, es va encendre l’arbre de Nadal del Districte 5, en un acte en què va participar la regidora del districte, Patricia Reche. La festa va sumar la implicació de l’Associació Veïnal de Can Boada Casc Antic, l’Associació Veïnal Amics de Can Boada, l’Associació Veïnal Gibraltar Lluís Companys i l’Associació Veïnal Can Boada del Pi.
Finalment, la plaça del Roc Blanc va acollir l’encesa de l’arbre del Districte 4, amb la presència també d’altres membres de la corporació local. L’acte va comptar amb la participació de l’Associació Veïnal de Roc Blanc, l’Associació de Comerciants de Roc Blanc i l’empresa Naturalia.