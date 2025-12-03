Terrassa incrementa la vigilància en el transport públic

L’Ajuntament de Terrassa incrementarà la vigilància en el transport públic i vetllarà per garantir el civisme i la convivència dins dels autobusos. El tinent d’alcalde i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, s’ha reunit aquest dimecres al matí amb el gerent de Tmesa, Òscar Gómez; representants del Comitè d'Empresa de Tmesa; el cap de l'Àrea de Proximitat de la Policia Municipal i personal tècnic de l’Ajuntament per tractar l’ampliació del contingut de l’Ordenança de Bases de Convivència Democràtica, aprovada divendres passat al ple municipal.
L’ordenança incorpora un nou capítol dedicat específicament a l’ús del transport públic urbà. Aquesta regulació, que fins ara no formava part de la normativa municipal, "té com a objectiu reforçar la convivència, millorar la seguretat i garantir una utilització correcta i respectuosa del servei", ha explicat Cardona, que ha afegit: "s’estableix, de manera clara, els drets i obligacions de les persones que utilitzen el transport públic urbà, així com un conjunt de conductes prohibides per preservar el bon funcionament del servei i la convivència entre els viatgers".
Entre els drets que s’hi incorporen destaquen el de ser transportat en condicions de seguretat, rebre un tracte correcte per part del personal, sol·licitar informació sobre el servei, presentar reclamacions o accedir a seients preferents per a persones amb mobilitat reduïda, dones embarassades i gent gran. D'altra banda, pel que fa a les obligacions, la nova normativa recull la necessitat de seguir les indicacions del personal, mantenir un comportament respectuós, garantir unes mínimes condicions d’higiene, evitar accions que puguin deteriorar els vehicles i utilitzar les portes indicades per pujar i baixar. "Aquest punt és especialment important, i també recull l’obligació de respectar els professionals conductors que fan possible el servei de bus a la ciutat. Des de l’Ajuntament, amb el suport de la Policia Municipal, incrementarem la vigilància en el transport públic i vetllarem perquè tothom faci un bon ús dels títols propis de TMESA i de la T-Mobilitat. Si algú actua de manera fraudulenta o de manera incívica, això pot suposar la retirada del títol", ha explicat el tinent d’alcalde, que ha avançat que duran a terme tasques d’informació i formació a totes les parts implicades.
Així, la regulació també incorpora un llistat detallat de prohibicions amb sancions aparellades en cas d'incompliment, com viatjar sense títol de transport, manipular portes o mecanismes del vehicle, fumar o fer servir cigarretes electròniques, introduir objectes perillosos, bloquejar l’entrada o la sortida del bus, molestar altres usuaris o impedir la marxa del vehicle. També es prohibeix vendre o distribuir propaganda a l’interior dels autobusos i ocupar indegudament els seients reservats.